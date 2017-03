Regionalgottesdienst zur Kantor-Amtseinführung

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Strausbergs neuer Kantor Christoph Bornheimer wird am Sonntag um 14 Uhr bei einem Regionalgottesdienst unter Leitung von Superintendent Frank Schürer-Behrmann in der St.-Marien-Kirche offiziell in sein Amt eingeführt. Bornheimer ist seit November als Kantor an der Marienkirche und in der Region tätig. Zu seinen Aufgaben in St. Marien zählen die musikalische Gestaltung der Gottesdienste, die Leitung des Kirchenchores und die Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen, insbesondere des Strausberger Orgelsommers.

In seinem Element: Der neue Kantor Christoph Bornheimer wird am Sonntag offiziell in sein Amt eingeführt. © Christoph Bornheimer

Bornheimer wurde 1988 in Darmstadt geboren und studierte an den Musikhochschulen in Heidelberg, Detmold und Hannover Kirchenmusik, Orgel und Musiktheorie. Seine Studien wurden ergänzt durch Meisterkurse für Orgel sowie Kompositionskurse. Neben seiner Tätigkeit an der Marienkirche unterrichtet Bornheimer als Lehrbeauftragter für Musiktheorie und Gehörbildung an der Hochschule für Musik Würzburg sowie für Orgelliteratur und Orgelimprovisation an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik.

Bereits am Freitag wird um 19 Uhr in der Bonhoeffer-Kapelle in der Landhausstraße der Weltgebetstag begangen. Das diesjährige Schwerpunktland sind die Philippinen. Interessierte sind gern gesehen.