Erster Arbeitstag für Krüger-Leißner

Birkenwerder (OGA) Nach mehr als drei Jahren Abstinenz hat die SPD-Politikerin Angelika Krüger-Leißner wieder die politische Bühne betreten. Am Montag trat die langjährige Bundespolitikerin, die gerne unter dem Kürzel "AKL" auftritt, als Nachrückerin des neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ihr Amt als Bundestagsabgeordnete an. Die erfahrene Politikerin wird künftig im Europa-Ausschuss des Bundestages arbeiten. Am Mittwoch hat die 65-Jährige den Mietvertrag für ihr Wahlkreisbüro in Hennigsdorf unterschrieben, denn sie vertritt den Wahlkreis 58 (Oberhavel-Havelland) in Berlin. Krüger-Leißner hatte bei der Bundestagswahl 2013 den Wahlkreis an den CDU-Politiker Uwe Feiler verloren. Ihr Platz auf der Landesliste der SPD reichte nicht für ihren Wiedereinzug in den Bundestag.