artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Detlef Mendel und Marco Benitz als Stellvertreter wurden am Dienstagabend im Amtsausschuss Scharmützelsee zum neuen Leitungs-Duo der Bad Saarower Feuerwehr bestellt. Beschlossen wurden in der Sitzung aber auch noch drei verkaufsoffene Sonntage für 2017.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556194/

Notwendig wurde die Neuwahl, weil der bisherige Bad Saarower Ortswehrfürer Jürgen Nickel zum 15. Dezember 2016 seinen Rücktritt eingereicht hatte. Das berichtete Jürgen Knuth, Leiter des Ordnungs- und Sozialamtes, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Feuerwehren gehören, den neun Ausschuss-Mitgliedern aus allen fünf Gemeinden. Gründe, warum Nickel aufgehört habe, nannte Knuth nicht.

Zeitnah habe man einen Nachfolger gesucht. So fand am 29. Dezember bereits die Anhörung der Bad Saarower Kameraden im Gerätehaus statt. Mit dabei war neben Vertretern des Amtes als Träger des Brandschutzes auch Amtswehrführer Dierk Bünger und sein Stellvertreter Andreas Diebert. Die Runde einigte sich auf einen alten Bekannten. Detlef Mendel (49) soll die Bad Saarower Wehr wieder führen. "Er hat es ja auch schon mal gemacht", erklärte Jürgen Knuth den Ausschuss-Mitgliedern. Dazu habe Mendel, der als Hausmeister in der Bad Saarower Kita "Abenteuerland" arbeitet, auch alle nötige Qualifikation - er sei Gruppenführer, Ortswehrführer und Zugführer in Personalunion - und bereits seit 1988 in Reihen der Bad Saarower Feuerwehr aktiv.

Als Stellvertreter fungiert wie bisher auch Marco Benitz (40); formal musste er aber erneut vorgeschlagen und bestätigt werden. Seit 2010 ist der 40-Jährige, der im normalen Leben als Selbstständiger für den Vertrieb von Bauelementen unterwegs ist, in der Bad Saarower Feuerwehr aktiv. Der Truppführer soll binnen zwei Jahren nun noch die Qualifikation für den Vize-Wehrführer-Posten nachholen. "In Ausnahmefällen, bei Eignung, kann man Personen auf den Posten auch schon vorher bestellen", so Knuth. Dies greife hier, auch habe er darüber Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz informiert.

Die Abgeordneten hatten im Amtsausschuss an beide Kandidaten keine weiteren Fragen. Sie folgten den Vorschlägen des Amtes und der Amtswehrführung einstimmig. Die Berufungs-Urkunde als Ortswehrführer für Detlef Mendel verlas Bad Saarows Bürgermeisterin Anke Hirschmann, die in Vertretung des Ausschuss-Vorsitzenden Siegward Wiesner die Sitzung leitete. Für Marco Benitz als neuen Wehr-Stellvertreter übernahm dies Amtsdirektor Christian Riecke. Anschließend überreichten beide noch Blumen an das Duo - und auch Amtswehrführer Dierk Bünger und sein Vize Andreas Diebert gratulierten der neuen Bad Saarower Führungsspitze.

Beide Bad Saarower sind nun rückwirkend seit 1. Januar in ihrer Funktion im Amt. Sowohl Mendel als auch Benitz zeigten sich geehrt über das Vertrauen in ihre Person. Sie berichteten von aktuell 19 Aktiven in der Wehr, dazu 20 in der Alter- und Ehrenabteilung. Aufgrund des großen Werbens habe man auch schon vier Anträge, um wieder bald eine Jugendabteilung aufzubauen. Ruhig sei aktuell dagegen das Einsatzgeschehen. "Wir sind bei bislang zehn in 2017, davon waren wir zu drei Einsätzen mit in Fürstenwalde", sagte Mendel.

Ebenfalls einstimmig die verkaufsoffenen Sonntage aufgrund von besonderen Ereignissen im Amt Scharmützelsee beschlossen. Möglich wären maximal sechs, beschlossen wurden erst einmal drei: Im Zuge von Radscharmützelsee (3. September), Flammenden Scharmützelsee (17. September) und Adventsmarkt Bad Saarow (10. Dezember) dürfen amtsweit alle Geschäfte von 13 bis 20 Uhr öffnen. "Bei spontanen Großereignissen kann die Liste erweitert werden", so Jürgen Knuth.