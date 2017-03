Iskra-Frauen ärgern Favoriten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis zur 40. Minute gelang es den Handballerinnen des Verbandsligisten BSV Iskra, den hohen Favoriten vom HV Calau zu ärgern. Am Ende unterlag der Tabellenvorletzte dem Zweiten mit 20:35.

Stellt die Sperre: Yess von Cziezewski (vorn) vom BSV Iskra ermöglicht Marlena Towarnicka (dahinter) so den Wurf aufs Tor. © Michael Benk

Nach einer schnellen Führung von 4:1 bis zur 11. Minute sah es so aus, als hätten die Frankfurterinnen den Gast überraschend im Griff. Doch beim 6:5 ging der HV Calau erstmals in Führung, die er bis zur Halbzeit auf 14:10 erhöhte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wehrte sich Iskra, konnte aber in den letzten 20 Minuten den schnellen Gegenstößen nicht mehr stand halten. Nicht zuletzt waren viele Fehler dem Umstand geschuldet, dass die jungen Frauen aus Frankfurt und Polen nur selten gemeinsam trainieren können. Zumindest konnten nach mehreren Abmeldungen einige neue Spielerinnen gewonnen werden, darunter die 28-jährige frühere FHC-Akteurin Christina Möllers.

BSV: Anita Barancow, Zuzanna Gorska - Juliette Chibule, Martyna Toporek (1 Tor), Anna Murawska (5), Marie-Luise Kunschke (3), Christina Möllers (3), Sabina Roszak (4), Liza Keller, Emily Kleiner, Caroline Voß-von Cziczewski, Marlena Towarnicka (4)