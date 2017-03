Beim Favoriten lange mitgehalten

artikel-ansicht/dg/0/

Im ersten Spiel des Tages gegen den Ortsrivalen SV Mühlenberg hatte sich durch gute Trainingsleistung die neue Mittelblockerin Sandra Funk einen Platz im Startsechser erkämpft. Die VC-Frauen kamen nicht so richtig in Fahrt und mussten sich dem SV Mühlenberg geschlagen geben. Es gab zu viele Unkonzentriertheiten im Angriff und in der Feldabwehr. Auch ein Wechsel im Zuspiel von Sandra Baumann zu Anita Burghause brachte nicht die erhoffte Wirkung. Somit ging das Spiel klar mit 3:0 (-17; -18; -19 ) an den SV Mühlenberg.

Das zweite Spiel des Tages gewann der Tabellenführer, offensiv Eisenhüttenstadt, gegen die Frauen vom SV Mühlenberg mit 3:1-Sätzen und sicherte sich damit den Aufstieg in die Brandenburgliga, die höchste Spielklasse des Brandenburgischen Volleyballverbandes.

Die Spielpause an diesem Tag tat den VC-Frauen offenbar gut. Im zweiten Spiel gegen den Tabellenführer aus Eisenhüttenstadt gab es beim VC Strausberg einige Änderungen im Startsechser. Maria Gnauck ging auf die Mittelblockposition und Karoline Hackenschmidt auf die Außenangriffsposition. Für die Stabilisierung der Annahme und Feldabwehr kam Anita Burghause auf die Diagonalposition. Die Strausberger Frauen zeigten nun ein ganz anderes Spiel und konnten sogar lange die Partie positiv gestalten. Am Ende des ersten Satzes waren die Gastgeber cleverer und gewannen den Satz mit 25:20.

Im zweiten Satz wechselte Johanna Lerwe auf die Mittelblockposition und setzte gleich die richtigen Akzente im Block. In diesem Durchgang konnten sich die VC-Frauen sogar eine kleine Führung herausarbeiten und das Spiel erneut lange offen halten. Am Ende entschieden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage, aber mit dem besseren Ausgang für die Frauen aus Eisenhüttenstadt (25:23). Im dritten und letzten Satz war bei den Frauen des VC etwas die Luft raus und Gastgeber VSB offensiv Eisenhüttenstadt zeigte, warum er Tabellenführer ist. Der Durchgang endete schließlich mit einem deutlichen 25:14.

Besonders die ersten zwei Sätze gegen den Tabellenführer stimmen beim VC Strausberg positiv und lassen für das Nachholspiel am Sonnabend um 18 Uhr in der OSZ-Turnhalle Strausberg gegen den 1. VC Wildau hoffen.

VC Strausberg: Karoline Hackenschmidt, Maria Gnauck, Tanja Fey, Julia Haß, Johanna Lerwe, Sandra Funk, Anita Burghause, Sandra Baumann