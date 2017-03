Villa vor dem Verfall gerettet

artikel-ansicht/dg/0/

Ob er den Schritt inzwischen bereut habe? Thomas Böttcher muss nicht lange nachdenken. "Nein, bereut nicht, auch wenn es oft anstrengend war." Der Eisenhüttenstädter hat 2013 die Villa in der Fellertstraße 35 von der Stadt gekauft. Jahrelang stand das Gebäude leer, es fand sich kein Käufer. Das einstige Schmuckstück war nur noch zu erahnen. Inzwischen ist wieder Leben eingezogen, nicht nur die Fassade erstrahlt in neuem Glanz.

Der Rotary-Club Eisenhüttenstadt-Schlaubetal hat das Engagement für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes nun gewürdigt. Der seit mehreren Jahren vergebene Bürgerpreis für Denkmalpflege, der mit 2000 Euro dotiert ist, geht in diesem Jahr an Thomas Böttcher und seine Partnerin Juliane Abraham.

Mit dem Preis soll der Erhalt kulturhistorisch wichtiger Zeugnisse gewürdigt werden, sagte Mario Kramer in seiner Laudatio. Eine kompetent besetzte Jury, der nicht nur Mitglieder des Rotary-Clubs, sondern auch Vertreter des Bauamtes und der Denkmalbehörde angehören, wählen aus mehreren Vorschlägen einen Preisträger.

Man müsse sich bewusst sein, dass die Sanierung eines Denkmals eine ausfüllende Arbeit sei, sagte Kramer, der als Geschäftsführer des Eisenhüttenstädter Ingenieurbüros Hoch- und Tiefbau selbst viel mit der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu tun hat. "Es geht nur mit Liebe zum Detail und Enthusiasmus." Bei der Sanierung der Fellertstraße 35 mussten die Grundregeln des Denkmalschutzes beachtet werden. So wurde unter anderem die Fassade wiederhergestellt. Gerade die mache eine Besonderheit der Villa aus, hob Mario Kramer hervor. Auch bei weiteren Elementen an dem Gebäude, bei den Eingangstüren, der Treppenanlage im Inneren des Gebäudes bis hin zum Terrazzo-Fußboden hatte die Denkmalbehörde ein Wörtchen mitzureden. "Das musste alles dokumentiert werden. Ein Restauratorische Gutachten war zu erstellen und Bauteile zu dokumentieren", nannte Mario Kramer Arbeitsschritte, die bei der Sanierung eines gewöhnlichen Hauses nicht anfallen würden. Wobei Thomas Böttcher einschränkte: "Es gab nicht so extrem viele Vorgaben." Und Juliane Abraham ergänzte: "Wir wollten sowieso das ursprüngliche Flair erhalten."

Mario Kramer nannte in seiner Laudatio wichtige Daten der Villa. 1908 wurde sie vom Maurermeister Karl Else errichtet. Gerade in der Zeit zwischen 1890 und 1910 fand eine Erweiterung von Fürstenberg in Richtung Bahnhof statt. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude für stolze 180 Millionen Mark - es war Inflationszeit - an die Kohlen- und Brikettmanufaktur verkauft. 1945 war die Villa Sitz der sowjetischen Kommandantur. Im Keller befanden sich Gefängniszellen. Noch heute seien Einritzungen von Gefangenen im Mauerwerk zu sehen, ergänzte Thomas Böttcher.

1957 zogen Kinder in die Räume. Es befand sich dort eine Kita. 1991 folgte bis 2002 das Kinderhaus Sonnenschein. Danach stand das Gebäude jahrelang leer. Kaufinteressenten habe es durchaus gegeben, sagte Mario Kramer, doch die hatten falsche Vorstellungen. "Ich selber war mit Interessenten hier", sagte Mario Kramer. Die wollten aus den Wohnräumen schnellen billigen Wohnraum machen. Aber eine Trennung in kleine Einheiten sei nicht möglich. Die Villa drohte durch den langen Leerstand zu verfallen.

Inzwischen sehen Thomas Böttcher und Juliane Abraham Licht am Ende des Tunnels. Im Sommer soll die Wohnung im Obergeschoss auch fertig und vermietet werden. "Die schönste Wohnung der Stadt", wie Juliane Abraham lachend sagt.

Zu tun gibt es noch genug: "Es war viel Arbeit und es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, um das Haus so herzurichten,, wie es war und wieder sein sollte", sagte Thomas Böttcher. Das gilt auch für die Außenanlagen.