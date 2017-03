artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Mitten in der Legislaturperiode macht sich eine Absatzbewegung in der SPD-Fraktion bemerkbar. Keine konzertierte Aktion - aber ein personeller Aderlass Richtung Bundestag und Kommunalebene - vorausgesetzt die Wähler spielen mit.

In die SPD-Fraktion im Landtag dürfte in diesem Jahr einiges an Bewegung kommen. So viel personelle Veränderung gab es lange nicht mehr. Gleich fünf der 30 Fraktionsmitglieder wollen ihre Karriere außerhalb des Parlamentes fortsetzen. Dazu gehört die langjährige stellvertretende Fraktionschefin Sylvia Lehmann. Die Sozialpolitikerin will den Bundestagswahlkreis Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald für ihre Partei zurückerobern, der vor vier Jahren von der CDU gewonnen wurde. Die 62-Jährige ließ im Vorwahlkampf schon mal aufhorchen, als sie in der Flughafenregion die Frage stellte, ob man den Berliner Airport Tegel nicht dauerhaft in Betrieb lassen sollte. Ein Thema, das in der brandenburgischen SPD bislang tabu war.

In den Bundestag würde auch der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Erik Stohn, gern wechseln. Als klar wurde, dass Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident werden soll und deshalb seinen Wahlkreis mit Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark und Teilen von Teltow-Fläming aufgeben würde (den einzigen, den die SPD 2013 direkt gewinnen konnte), warf der 33-Jährige seinen Hut in den Ring.

Allerdings gibt es mit Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg einen prominenten Kontrahenten. Kommende Woche soll die Wahlkreisversammlung entscheiden, welcher von beiden für die SPD im Herbst ins Rennen gehen soll.

Neben Sylvia Lehmann wollen auch zwei weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende den Absprung wagen, insgesamt also drei der fünf Stellvertreter von Fraktionschef Mike Bischoff. Jutta Lieske, Sprecherin für Wohnungsbau und Vorsitzende des BER-Sonderausschusses, zieht es zurück auf die kommunale Ebene. Die 55-Jährige, die bereits einmal die Geschicke des Amtes Letschin (Märkisch-Oderland) leitete, kandidiert nun für den Bürgermeisterposten im nahen Bad Freienwalde. Ihr Kollege Thomas Günther, Chef des Arbeitskreises Bildung, gab in dieser Woche bekannt, dass er bei der Bürgermeisterwahl in Hennigsdorf (Oberhavel) antreten wolle.

Außerdem hat sich der innenpolitische Sprecher und Vorsitzende des Innenausschusses, Sören Kosanke, für den Posten eines Beigeordneten im Landkreis Dahme-Spreewald beworben. Die Entscheidung über diese Personalie soll bereits in den nächsten Wochen fallen.

Haben einzelne der fünf SPD-Politiker mit ihrem Wunsch nach Veränderung Erfolg, wird die Landtagsfraktion entsprechend der Landesliste von 2014 aufgefüllt. In der Reihe der SPD-Nachrücker steht der Gewerkschafter Detlef Baer ganz oben, der bereits bis 2014 dem Landtag angehört hatte. Dann folgt die Richterin Dietlind Juliane Biesterfeld aus dem Unterbezirk Teltow-Fläming. Ob die beiden nächsten Kandidaten, Mike Schubert und Martin Gorholt, ein Mandat annehmen würden, ist eher zweifelhaft. Ersterer ist seit vergangenem Jahr Beigeordneter im Potsdamer Rathaus und der Zweite müsste die Stelle als Staatssekretär für Bundesangelegenheiten für den Landtagssitz aufgeben.

Das verbessert die Chancen des nächsten auf der Liste der Nachrücker: Wolfgang Pohl, der frühere Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder). Er war in den vergangenen beiden Legislaturperioden jeweils als Nachrücker in den Landtag eingezogen.