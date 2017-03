Als die Wappeneiche starb

artikel-ansicht/dg/0/

"In Schöneiche gibt es eine Menge alter Bäume, die seit mehr als 200 Jahren existieren. Die Idee hinter meinem aktuellen Heft war, anhand ihres Lebens die Geschichte des Ortes zu erzählen", erklärt Wolfgang Cajar. Seit mehr als 20 Jahren sammelt der Rentner Material über die Historie Schöneiches und wertet sie aus.

Eine Geschichte, die er gerne erzählt, ist die der gut 300 Jahre alten Lützow-Schütze-Eiche. Sie steht am Rande des alten Gutsfriedhofs in der Dorfstraße. Ein paar Meter von ihr entfernt ist der Gutsherr Friedrich Wilhelm von Schütze begraben. Zusammen mit Pfarrer Dapp sorgte der Enkel des Erbauers des Barockschlosses im Ort in der Franzosenzeit von 1806-1813 für den Schutz der Bevölkerung. Er kümmerte sich beispielsweise darum, dass der im Kampf gegen die Franzosen verwundete und 1809 über viele Umwege nach Schöneiche gekommene Freischärler Adolph von Lützow im Jägerhaus, dem heutigen Lützow-Haus in der Dorfstraße, gesund gepflegt werden konnte. Cajar berichtet aber auch von Bäumen wie der Königseiche am Goethepark, die gar nicht mehr stehen, anhand derer sich aber die Geschichte Schöneiches erzählen lässt. Der Baum erlebte am 26. Februar 1945 Bombenabwürfe, bei denen mehrere Häuser am Park zerstört wurden und 34 Einwohner starben. Er galt als Wappeneiche des Ortes. 1989 brach er im Alter von über 500 Jahren bei einem Gewittersturm auseinander.

Das Heft ist für 6,95 Euro bei Foto Krüger, im Heimathaus oder bei Wolfgang Cajar (Tel. 030 6498343) erhältlich