Tore und Zäune müssen weg

Alt Zeschdorf (MOZ) 28 Eigentümer von bislang illegalen Steganlagen am Hohenjesarschen See haben von der untereren Wasserbehörde nachträgliche Genehmigungen erhalten. - Unter der Maßgabe, Zäune, Tore und zu große Aufbauten bis Ende März zu entfernen. Zeschdorfer Abgeordnete wollen die Umsetzung kontrollieren.

So könnte die Lösung aussehen: Die Eigentümer von Stegen können sich so von der Verkehrssicherungspflicht befreien. © MOZ/Doris Steinkraus

Die Stege am "Mittelsee" genannten Hohenjesarschen See und dem Aalkasten in Alt Zeschdorf waren am Dienstagabend einmal mehr Thema der Zeschdorfer Gemeindevertreter. Nach jahrelangem Drängen habe die untere Wasserbehörde endlich ein Machtwort gesprochen: 28 Stege seien unter der Maßgabe nachträglich genehmigt worden, dass Zäune, Tore und Aufbauten bis Ende März entfernt werden, informierte Bürgermeisterin Margot Franke. Die meisten Bescheide betreffen Stege am Mittelsee, nur zwei den Aalkasten. Genehmigt wurden auch fünf kommunale Stege, darunter die am Anglerheim, so Franke. Klärungsbedarf bestehe nun vor allem noch am Aalkasten.

In der dortigen Bungalowsiedlung gibt es Streit wegen der verbarrikadierten Stege und des Bau-Verbots für neue Bootsstege. Letzteres bezieht sich auf einen Grundsatzbeschluss der Zeschdorfer Gemeindevertreter aus dem Jahre 2006. In dem heißt es auch, dass nur genehmigte Altanlagen Bestandsschutz haben sollen. Und dass "die Nutzung von Steganlagen nur ... als Bootssteg möglich" ist. Plattformen auf den Stegen sind nur bis zu einer Größe von zwei Quadratmetern zulässig.

Das widerspreche der Realität an den Alt Zeschdorfer Seen, resümierte der Abgeordnete Frank Fries am Dienstag. Es gebe große Plattformen zum Sonnen. Die Frage ist: Wird der Rückbau durchzusetzen sein?

Anders als im Baurecht gibt es wasserrechtlich keinen Bestandsschutz. Darauf verweist der Leiter der unteren Wasserbehörde des Landkreises, Siegfried Richter. Die Stege seien einst illegal errichtet worden. Um Recht und Gesetz herzustellen, konnten die Eigentümer einen Antrag auf Genehmigung stellen. Das haben die meisten getan und inzwischen ihre wasserrechtliche Genehmigung erhalten. Neben Zäunen und Toren seien auch Aufbauten an Stegen verboten, betont der Leiter der Wasserbehörde. Und: Es stehe den Betreffenden natürlich frei, der Genehmigung zu widersprechen. Dann gibt es sie nicht, so Richter.

Der Verkehrssicherungspflicht werde Genüge getan, wenn die Eigentümer Schilder anbringen. Denn auch, wenn die Stege nicht mehr verschlossen sind, bleiben sie Privateigentum, betont Richter. Darauf können die Beisitzer hinweisen. Die Besitzer müssen indes nicht jeden auf ihren Steg lassen. Man sollte sich einigen und die gemeinsame Nutzung ermöglichen, wirbt Siegfried Richter. Möglich wäre es aus seiner Sicht auch, dass die Kommune öffentliche Stege benennt. "Dann müsste sie aber auch deren Erhalt und die Instandsetzung sichern", stellt Richter klar.

Die Zeschdorfer Abgeordneten wollen nun nicht nur gemeinsam mit den Fischereiaufsehern die Umsetzung der Auflagen am Mittelsee und Aalkasten kontrollieren. Sie wollen auch den Rückbau von Anlagen am Ufer des Hohenjesarschen Sees betreiben. Dort hätten Anwohner im Laufe der Zeit auf kommunalem Land Hecken und Grillplätze angelegt und sogar einen Zaun errichtet, damit niemand mehr an den See heran kommt. Dass einige Anwohner das Land bis zur Wasserkante gekauft hätten, wie Margot Franke erklärte, bezweifelten mehrere Abgeordnete.

Man wolle gegen den "Verbarrikadierungs-Wahn" vorgehen und einen Weg am Ufer für Spaziergänger herrichten, einigten sich die Gemeindevertreter am Dienstag. Einzige Ausnahme im geplanten Rundweg soll der Campingplatz "Wolffscamp" sein, für dessen Bade- und Angelstelle Eintritt genommen wird.