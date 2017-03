Startschuss zur Neugestaltung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556206/

Vor der Abgabe des Angebotes - das Einzige, das die Stadt erhalten hat - sei sie durch das Bahnhofsviertel spaziert, habe sich vieles angeschaut und mit Bürgern gesprochen, berichtete Irmgard Roth. "Ich freue mich auf diese Arbeit", sagte sie. Als Schnittstelle zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung wird sie künftig zur Neugestaltung des Bahnhofsviertels beitragen.

Ihre ersten Überlegungen dazu, haben die Stadtverwaltung überzeugt. "Es ist ein Angebot, das wir für gut befunden haben", sagte Bürgermeister Ralf Lehmann beim Kurstadtdialog am Dienstagabend, der den Umbau des Bahnhofs als Thema hatte.

Sobald Licht, Wasser und Heizung im neuen Bahnhofsgebäude vorhanden sind, werde sie ihr Büro dorthin verlegen, sagte Roth. "Ich möchte da so schnell wie möglich einziehen." Übergangsweise wird sie noch in den Räumlichkeiten des VFBQ in der Wasserstraße 18 arbeiten. Ihr Ziel sei es, die Bedürfnisse, Ideen und Hinweise aller Akteure des Viertels - also der Bürger, Unternehmer und sozialer Einrichtungen - aufzunehmen und mit der Stadtverwaltung regelmäßig darüber ins Gespräch zu kommen. Dazu zählen die Gestaltung und Nutzung der Räume des Bahnhofs als auch diverse Aktionen, Projekte oder Veranstaltungen wie das Bahnhofsfest, das dieses Jahr neu belebt wird.

Aufgabe des Quartiersmanagements, das zusammen mit dem Umbau des Bahnhofsgebäudes über das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" finanziert wird, ist unter anderem die Jugendarbeitslosigkeit zu senken und durch Neugestaltung den sozialen Brennpunkt auf dem Bahnhofsvorplatz, bedingt durch Konflikte, Alkohol- und Drogenkonsum, in den Griff zu bekommen. Das Bahnhofsviertel, für das das Quartiersmanagement zuständig ist, schließt auch die Altstadt mit der Königstraße, die Beethovenstraße sowie den Schamottering mit ein.

Durch ihre Arbeit beim VFBQ kenne sie die Akteure des Gebietes bereits, sagte Irmgard Roth. Ihr Wunsch sei es vorerst, mit den Bürgern und Bewohnern des Viertels ins Gespräch zu kommen. Miteinbeziehen wolle sie auch die Bad Freienwalder Schulen. "Es ist wichtig, den Bahnhof als Eingangstor der Stadt zu gestalten", sagte sie.

Bis Juni soll laut Ralf Lehmann der Bauantrag für den Umbau des Bahnhofsgebäudes gestellt werden, mit der Baugenehmigung sei erst gegen Ende des Jahres zu rechnen, sagte der Bürgermeister. Neben der Förderung durch das Programm "Soziale Stadt" müsste auch ein Eigenanteil der Stadt miteingebracht werden, so Lehmann. Architekt Olaf Beckert sei damit beauftragt, sinnvolle Bauabschnitte zu bilden, je nachdem wieviel finanzielle Mittel der Stadt zur Verfügung stehen. Bei der Stadtverordnetenversammlung am 23. März werden die Abgeordneten über die Sanierung des Bahnhofs abstimmen.

Dass das Viertel neu gestaltet werden müsse, betonte beim Kurstadtdialog auch Petra Leibner. Es mangele auf dem Vorplatz an Grünflächen. "Es ist nicht sehr einladend", sagte sie. Außerdem sei es gut, wenn man wieder durch das Bahnhofsgebäude durchgehen könne. Anwohnerin Anja Kehring schlug vor, das Lesecafé, das für den Bahnhof geplant ist, mit vegetarischer oder veganer Ernährung gesundheitsbewusst auszurichten. Das Café sei außerdem wichtig, "um den Menschen das Lesen wieder näher zu bringen", sagte sie.

Uneinigkeit bestand über das Vorhaben des VFBQ, einen Teil des Bahnhofs zu nutzen, um dort die Möbel des Vereins auszustellen und zu verkaufen, die sich an Geringverdiener richten. Andreas Unterberger vom Schloss Neuenhagen kritisierte, dass es damit schwierig sei, Menschen aus bürgerlichen Schichten und Kurgäste anzusprechen. Stadtverordneter Joachim Rau verwies indessen auf den Hintergrund des Förderprogramms "Soziale Stadt". "Wir müssen uns eine Nutzung einfallen lassen, die dem Ganzen entspricht", sagte er.

Die Sprechzeiten des Quartiersmanagements für Bürger sind dienstags und donnerstags jeweils von 12 bis 15 Uhr. Wer nicht persönlich vorbeikommen kann, kann Irmgard Roth auch per Telefon 03344331941 oder unter der E-Mail sekretariat@vfbq.de erreichen.