Schulneubau mit Kiez-Anbindung

Getagt hatte das Preisgericht bereits am vergangenen Donnerstag, nun gab die Stadt das Ergebnis bekannt. Die Jury musste aus zwölf eingereichten Entwürfen für den Realisierungswettbewerb entscheiden. Eine für die Schule zweckmäßige und aus städtebaulicher Sicht anspruchsvolle Idee setzte sich einstimmig durch - der Entwurf des Berliner Planungsteams Schwind und Wolf Architekten, Carola Schäfers Architekten BDS sowie Bode-Williams und Partner. Der erste Preis war mit 22 500 Euro dotiert. Ein zweiter Preis wurde nicht vergeben, dafür zwei dritte.

"Dem Siegerteam ist es gelungen, nicht nur einen Neubau zu entwerfen", sagt Baudezernent Markus Derling. Die Planer hätten zudem eine zentrale Anforderung des Wettbewerbes "am besten erfüllt" - den Standort und das Umfeld aufzuwerten.

Das neue Haus 2 kommt an die Stelle des seit 2014 gesperrten Altbaus. Das Gebäude schließt mit zwei Stockwerken direkt an das Haus 1 an und geht dann in einen dreigeschossigen Haupttrakt über. Den südlichen Abschluss bildet eine Aula. Sie soll von einem Vorplatz an der Kleinen Müllroser Straße aus auch für außerschulische Zwecke zugänglich sein, also dem Quartier zu Gute kommen.

Schulleiterin Kerstin Reinhardt findet den Siegerentwurf überaus gelungen. "Es ist eine konventionelles, klares Konzept, das beste Bedingungen für unseren Fokus auf die Berufs- und Studienorientierung bietet - wir freuen uns darauf." Zentraler Bestandteil ist das auf zwei Ebenen angesiedelte Praxiszentrum. Dort werden unter anderem die Holz- und Metallwerkstätten für den Unterricht im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik und die Lernform Produktives Lernen Platz finden. Der Entwurf sieht elf neue Unterrichtsräume vor - für die Fächer Kunst, Musik, Geschichte, Geografie, Politik, LER sowie die Vorbereitungsklassen für Flüchtlingskinder, die derzeit noch an der Volkshochschule untergebracht sind. Auch Räume für den Ganztagsbereich, die Sozialarbeit, die Unterrichtsvorbereitung und den Schulklub wurden berücksichtigt.

"Eine eigene Aula war schon immer unser Wunsch", sagt Kerstin Reinhardt. Denn für Zeugnisübergaben oder andere Veranstaltungen musste die Schule bisher regelmäßig auf das OSZ oder die Konzerthalle ausweichen. Die neue Aula ist als eigenständiger Gebäudeteil des Hauses 2 geplant und soll dank Lehr- und Ausgabeküche auch als Schulkantine dienen. Die Küche bietet bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebes gleichzeitig die Möglichkeit für ein Cateringangebot.

Verändern wird sich mit dem Bauvorhaben ebenso das Umfeld der Schule. Durch den Rückbau des Containergebäudes - das provisorische Haus 2 seit 2014 - ist östlich des Schulgeländes Platz für eine öffentliche, parkähnliche Freifläche. Westlich des geschützten Pausenhofes sieht das Freiflächenkonzept eine breite Promenade als neue öffentliche Verbindung zwischen Neu- und Altberesinchen vor.

Im Stadthaushalt sind 5,6 Millionen Euro für das Projekt eingeplant. Ohne Unterstützung könnte Frankfurt finanziell den Schulneubau nicht stemmen, betont Markus Derling. "Wie bereits beim Wettbewerb wird das Infrastrukturministerium mit Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt einen wesentlichen Beitrag leisten."

Am 9. März, 13 Uhr, findet im Rathaus die Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung mit allen Wettbewerbsbeiträgen statt. Anschließend gehe es in die konkrete Planung, berichtete Birgit Förster, Leiterin des Zentralen Immobilienmanagements, am Dienstag im Bildungsausschuss. Den Anfang machen die Abrissbagger. Bis spätestens Ende Mai soll das alte, marode Haus 2 dem Erdboden gleich gemacht sein.