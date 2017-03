Bewerbungsgespräche mit Frühstück

artikel-ansicht/dg/0/

Neu ist die Idee nicht. Ingo Trappe verweist auf die Arbeitsagentur in Cottbus, die im Jahre 2015 mit einem "inklusiven Frühstück" im Süden Brandenburgs begonnen habe. Ziel sei es, dass sich Unternehmen und Jugendliche in ungezwungener Atmosphäre kennen lernten, sagte der Teamleiter für Beratung/Vermittlung von Behinderten bei der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder). Auf die Weise könnten die Arbeitgeber gleich die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bewerber in Augenschein nehmen. "Wir wollen Berührungsängste abbauen", sagte Trappe. Noch immer hätten es nämlich behinderte Menschen bei der Jobsuche mit vielen Vorbehalten zu tun.

An die 80 Jugendliche und knapp 30 Unternehmen aus Märkisch-Oderland und Oder-Spree - vom Autohaus über die Steuerberatung bis zur Tankstelle - hatte die Arbeitsagentur in die Stic-Wirtschaftsfördergesellschaft eingeladen, die meisten waren auch gekommen.

Wie zum Beispiel Patrick Nickel. Der Strausberger möchte einmal Koch werden. Mit den anderen Jugendlichen saß er an Tischen, die in der Mitte des großen Saals des Konferenzgebäudes platziert waren. Um sie herum waren Tische U-förmig aufgestellt, an denen die Unternehmen vertreten waren. Beispielsweise das Strandhotel Buckow, wo Patrick Nickel auch vorgesprochen hatte.

Am Tisch des 20-Jährigen hat auch Julia Geleschus Platz genommen. Die junge Rüdersdorferin lässt sich gerade zur Hauswirtschaftshilfe ausbilden und schaute sich hier nach einem möglichen Arbeitgeber um. Sie denkt an ein Altenheim und sieht gute Chancen für sich.

Auf die hofft auch Steve. Der Fürstenwalder sucht eine "Arbeit im Büro", könnte sich aber auch eine Tätigkeit als Hörakustiker vorstellen. Jedenfalls hat er sich bei Daniela Schuhmann von der Hörpartner GmbH vorgestellt. Sie hat Steve zu dem einwöchigen Praktikum geraten. Das sei für beide Seiten sinnvoll: "Dann wissen wir, ob es was werden könnte", sagte sie. Daniela Schuhmann hätte gerne noch weitere Praktikumsplätze vergeben. "Aber da fehlten einfach die Voraussetzungen", erklärte sie: "Ein gewisser Stand in Mathe, Physik und Biologie ist schon nötig, um in der Berufsschule mitzukommen."

Bis zum Praktikumsplatz war es bei der Kunstschlosserei Dickmann aus Eggersdorf gar nicht erst gekommen. "Für unseren Metallbauberuf hat sich niemand interessiert", hieß es dort am Tisch. Ein paar Meter weiter sah es bei der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz mit Sitz in Steinhöfel mit immerhin zehn Anfragen besser aus. Heike Fleischhauer konnte von zwei Bewerbungen für Büromanagement berichten. Ein bis zwei Wochen Praktikum sollen Klarheit über den weiteren Werdegang bringen.

Derweil sitzt die zierliche Ella an einem der Tische in der Mitte und findet die Idee mit dem inklusiven Frühstück gut. Dabei geht es ihr weniger um das kostenfreie Frühstücksbuffet, als um die Möglichkeit, mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Sie selbst würde gerne "was mit Verwaltung" machen, wie sie sagt.

Unternehmen, die am Mittwochvormittag keine interessierten Nachwuchskräfte fanden, konnten sich zumindest schon mal über Fördermöglichkeiten bei Einstellung von Behinderten informieren. Dazustanden im Foyer aus Frankfurt (Oder) Experten des Integrationsfachdienstes, des Integrationsamts und der Handelskammer sowie der IHK Ostbrandenburg zur Verfügung.