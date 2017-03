Clevere Finowfurter gewinnen verdient

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Von Anfang bis Abpfiff führten die Handballer vom Finowfurter SV im Spiel der Landesliga Nord bei Jahn Bad Freienwalde II und gewannen auch in dieser Höhe völlig verdient mit 39:32.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556210/

Schnell eigene Akzente setzen, Spiel und Gegner frühzeitig beherrschen war die Devise der Barnimer. Lediglich beim 1:1 gelang den Gastgebern einmal der Ausgleich, danach wurde es zu einer klaren Angelegenheit der Gäste. Beim 9:4 führten sie erstmals deutlich, wenig später hieß es 11:6 und 12:7. Selbst als die Kurstädter danach auf 9:12 verkürzen konnten und Hoffnung schöpften, wurden die Barnimer nicht wirklich nervös und konterten zum 15:11-Halbzeitstand.

Mit Wiederanpfiff suchten die FSV-Mannen schnell nach einer Vorentscheidung und legten auf 19:13 bzw. 23:16 vor. Der Tabellenvorletzte wehrte sich wohl, aber die Finowfurter gerieten danach nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis und behielten mit zunehmender Sicherheit die Spielkontrolle (26:19, 30:22). Wenn es etwas im FSV-Spiel zu bemängeln gab, dann war es die Chancenverwertung und einige zu leichte technische Fehler im Spielaufbau. Aber man kassierte auch zu leichte Gegentore, sodass Freienwalde beim 29:33 zehn Minuten vor Schluss doch nochmal Hoffnung schöpfte.Aber auch in dieser Phase des Spiels waren die Barnimer clever genug, und ließen nichts mehr anbrennen. Wenn es hier und da wacklig wurde, auch weil mit Guido König, Marcel Voigt und Karsten Gerlach gleich drei wichtige Abwehrstrategen fehlten, hatten die Gäste nach vorn immer noch etwas zum Zusetzen und sorgten beim 36:30 fünf Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Der 39:32-Sieg am Ende war völlig verdient und anerkannt durch die Gastgeber und ihrem fairen Publikum. Lediglich die Anzahl der Finowfurter Gegentore war deutlich zu hoch.

Entsprechend zufrieden zeigte sich auch FSV-Co.-Trainer Toni Renz nach der Begegnung: "Es war der angestrebte Start-Ziel-Sieg. Wir wollten Bad Freienwalde nie wirklich ins eigene Spiel kommen lassen und das ist uns gelungen".

FSV: Möbius - Weise (1), Marcel Voss, Mai (2), Altrock (5), Dziellack, Manns (9), Rohde (1), Bonin (3), Kirschner (14), Derbolowsky (4)