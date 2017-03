Bären-Erfolg im Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Im Derby der Handball-Landesliga Nord gewann der HSV Bernauer Bären gegen den SV Rot-Weiß Werneuchen 29:23. Die Erich-Wünsch-Sporthalle war mit Fans aus beiden Lagern gut gefüllt, also beste Voraussetzungen für ein spannendes Spiel.

Den besseren Start hatten die Bären, die mit drei Kontertoren und einem vom Kreis durch David Schleicher mit 4:0 in Führung gingen. Die Gäste erwachten aus ihrer Schockstarre und konnten auf 2:4 verkürzen. Mehr ließen die Bernauer vorerst nicht zu. Die Abwehr kämpfte aufopferungsvoll und hatte mit Jens Schönstädt einen Torhüter hinter sich, der sich in großartiger Form präsentierte.

Im Angriff war Daniel Meier nach seiner langen Verletzungspause der Bernauer Torgarant. Bis zum Halbzeitpfiff erzielte Daniel sechs seiner zehn Torerfolge. Beim 15:10 ging es in die Pause.

Wer erwartet hatte, dass die Rot-Weißen jetzt zum Sturm blasen würden, sah sich enttäuscht. Im Gegenteil, der Vorsprung der Hausherren wuchs auf bis zu acht Treffer an und es deutete sich ein überraschendes Ergebnis an. Doch davon waren die Akteure noch weit entfernt. Mit dem Wissen um die sichere Führung im Kopf lief es beim HSV nicht mehr rund und die Gäste nutzten diese kurzzeitige Schwäche konsequent aus. Sie verkürzten nach dem 17:25 zwischen der 46. und der 50. Spielminute auf 21:25. Christopher Metzdorf reagierte, beorderte wieder die erfolgreichsten Spieler des Tages auf das Parkett und nach Ablauf von sechs Minuten war die Gefahr abgewendet. Diesen, selbst für ihre treusten Anhänger nicht in dieser Höhe erwarteten Erfolg wird der Bernauer Mannschaft wohl gut tun.

Die Rot-Weißen um Denis Dumke haben also ihre Chance auf den Auswärtserfolg nach längerer Durststrecke nicht nutzen können. Die Bernauer Bären hatten etwas dagegen und deshalb auch verdient gewonnen. Zu den bereits für ihre gute Leistungen genannten Spielern muss Heike Manzke noch hinzugefügt werden. Der inzwischen 48-Jährige war wieder ein Aktivposten im Dress der Bären, steuerte mit anscheinend nicht nachlassender Schnelligkeit zwei Tore zum Sieg bei.