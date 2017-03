Vizemeistertitel so gut wie in der Tasche

artikel-ansicht/dg/0/

Das Punktspiel in der Angermünder Mehrzweckhalle war ein echter Arbeitssieg. Das Spiel begann für den HCA mit drei Fehlpässen im Angriffsspiel, jedoch ohne Konsequenzen. Die heimische Torhüterin Melina Beutler war hoch konzentriert und stand sicher. Was durch die Deckung kam, wurde gehalten. Als die Bälle im Aufbauspiel dann endlich den gewünschten Zielpartner fanden, begann wohl die dominanteste Phase der Heim-Mannschaft. Lea Nedlin, Elisa Branding und Lena Hoffmann warfen schnell einen Sechs-Tore-Vorsprung heraus. Das Team aus Falkensee war beeindruckt und seine starke linke Seite fand wenig Mittel, um an Josy Klockow und Hoffmann vorbeizukommen. So ging es mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Nun galt es, eventuelle Parallelen zur Hinrunden-Begegnung zu vermeiden, denn in Falkensee führte der HCA ebenfalls mit sechs Toren und kam mit einer Wurfblockade aus der Halbzeit, verlor unglücklich mit 16:17.

Die Mannschaft machte konzentriert weiter und auch wenn die für Klockow eingewechselte Guse gegen die gefährlichste Falkenseerin auf links Außen einige Male zu spät kam, gelang es ihr mit zunehmender Spieldauer, deren Abschluss zu verhindern und selbst offensiv Nadelstiche zu setzen. Der Rückraum traf und alle, außer Lilu Tech am Kreis, die gegen körperlich überlegenen Gegner wenig ausrichten konnte, hatten Wurfgelegenheiten. Der Kreisläuferin des Gegners erging es jedoch genauso. Alina Trettin ließ ebenfalls nicht ein Anspiel zu. Mitte der zweiten Halbzeit kam Falkensee nochmal auf vier Tore heran und versuchte nun mit einer Manndeckung gegen Nedlin die Niederlage abzuwenden. Der dadurch entstandene Platz war für die wieder bärenstarken Hoffmann und Branding ein Geschenk. Wiederholt sperrte Tech clever Korridore und fünf Tore in Folge waren das Ergebnis. Kurz vor Schluss stand es bereits 21:12. Die Mannschaft, mit nur einer Auswechselspielerin, schaltete nun einen Gang zurück. Mit 22:16 endete die Partie. Am Sonntag muss der HCA um 13 Uhr beim Spitzenreiter Frankfurter HC antreten - eine schwere Aufgabe.

Angermünde: Tech, Branding (7), Trettin (1), Nedlin (9), Hoffmann (4), Klockow, Guse(1), Beutler