"Zwillinge sind normal"

Wanderschäfer Ronald Rocher hat derzeit alle Hände voll zu tun. Mitte Februar hat bei ihm die Lammsaison begonnen. Etwa 500 Mutterschafe hat der gebürtige Limsdorfer - und schon etwa 100 Lämmer. In fünf Herden sind seine Tiere aufgeteilt. In zwei von ihnen wird jetzt abgelammt, in den anderen Herden geht es Mitte März los. "Wir geben die Böcke so in die Deckgruppen, dass wir zur Lammzeit schönes Wetter haben und viel Futter", erklärt der gelernte Krankenpfleger, der immer noch nebenbei einige Dienste in seinem Beruf in Berlin übernimmt.

Er und seine Partnerin Anke Buley sind im Hinblick auf das Schäfer-Dasein Quereinsteiger. Begonnen haben sie 2002 mit einigen wenigen Tieren "für den eigenen Garten", berichtet die 41-Jährige aus dem Oderbruch und erzählt, dass es die Idee ihres Partners gewesen sei. "Die ersten Jahre waren schon hart. Es gab wenig Einkommen und viel Arbeit", sagt der Ideengeber. Nach und nach stieg die Zahl der Tiere der beiden. Etwa zehn verschiedene Rassen haben sie heute. "Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Fleischschafen und Landschafen", informiert der 47-Jährige.

Die meisten Tiere von Ronald Rocher gehören in die zweite Kategorie und dienen der Landschaftspflege. Alleine die Hälfte seiner Mutterschafe sind Skudden. Skudden sind eine der ältesten Hausschafrassen und stehen auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen. "Sie halten unwegsames Gelände offen", erklärt die gelernte Hotelfachfrau Anke Buley. Doch bevor die Tiere an die Arbeit gehen, stehen sie auf verschiedenen Feldern in der Region und fressen sich reichlich Polster an. "Schafe haben es draußen besser als drinnen", sagt Ronald Rocher. Der großen Fläche und des frischen Futters wegen, klärt er auf.

Seiner Tiere weiden derzeit in Krachtsheide, Buckow, Tauche, Limsdorf und Lindenberg. Im Stall stehen vereinzelt Muttertiere, denen nach fünfmonatiger Tragzeit die Geburt bevorsteht. Während der Schäfer sich um seine Herden draußen kümmert, wendet sich Anke Buley den Tieren zu Hause zu. "Jedes Lamm bekommt eine Ohrmarke und wird Mutter und Vater zugeordnet", berichtet Ronald Rocher.

Sein erster Weg führt ihn morgens zu den Herden, in denen gerade abgelammt wird. Wenn es Probleme gibt bei der Geburt, ist er zur Stelle und gibt Geburtshilfe. Zudem beschützt er den Nachwuchs vor Feinden von oben, konkreter: vor Kolkraben.

Besonderer Pflege der Tiere bedürfe es nach Drillingsgeburten, weiß er aus Erfahrung. "Drillinge müssen besonders betüdelt werden, weil Schafe nur zwei Zitzen haben", so der Kenner. Bisher hat es in diesem Jahr nur wenige Geburten mit drei und mehr Lämmern gegeben. "Ansonsten fast nur Zwillinge", informiert Ronald Rocher. Dann fügt er an: "Wenn Schafe gut versorgt sind, sind Zwillinge normal."

Und wie geht es weiter bei mehr als zwei Lämmern? Dann wird eben improvisiert. Der Schäfer erzählt von einem solchen Drillingsfall: Er hat eines der Lämmer einem anderen Muttertier, das sein eigenes Kind verloren hat, untergejubelt. "So wird sie die Milch los und hat jemanden zu betüdeln", kommentiert Anke Buley.

Mindestens acht Wochen lang bleiben die Jungtiere nach der Geburt bei ihren Müttern. "Und wenn die Lämmer ab Ende April in die Landschaftspflege gehen, sind sie schon gut entwickelt", erklärt der Limsdorfer.

Die Skudden des Paares werden in diesem Jahr beispielsweise in Storkow und in Bugk eingesetzt: Sie werden die Binnendüne Waltersberge in Storkow und die Bugker Sahara pflegen. Draußen im Stall blökt bereits der tierische Nachwuchs, der eines Tages mit dabei sein wird. Weiße, schwarze und bunte Lämmer staksen in ihren Gehegen umher, umringen ihre Mütter und saugen. Ronald Rocher steht daneben und schmunzelt.

Ab März kommt zu der Pflege der Tiere eine weitere Aufgabe auf ihn zu. Dann reist er durch Brandenburg und schert Schafe. "Schafe scheren ist mein Sport", sagt der 47-Jährige und lacht. Damit begonnen hat er 1992. Er habe es im Urlaub gelernt, erzählt er. Mit diesem Hobby hat er auch seinen inzwischen zehnjährigen Sohn Hannes angesteckt. Er ist einer der jüngsten Schafscherer Deutschlands.