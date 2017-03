Grünower gewinnen auf fremdem Kunstrasenplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Die Templiner kamen auf ungewohntem Untergrund etwas besser ins Spiel. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Es blieb bei halbherzigen Versuchen. Viele Ballverluste und Fehlpässe kennzeichneten die erste Halbzeit. Erst nach 37 Minuten ein erstes Achtungszeichen der Grünower. Matthias Manteufel scheiterte aber an Keeper Franzen. Drei Minuten später zeichnete sich Kevin Manteufel mit guter Parade aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam Christopher Löhrs noch einmal zum Abschluss und Franzen vereitelte auch diese gute Gelegenheit ohne große Mühe.

In der zweiten Hälfte besaß zwar Matthias Manteufel die erste Chance (51.), doch das Spiel machten die Templiner. Sie kamen mit deutlich mehr Druck aus der Kabine. Wie in der ersten Hälfte häuften sich die Fehlpässe und Ballverluste. Nach einigem Mittelfeldgeplänkel schnappte sich Abwehrchef Ronny Wittenberg das Leder und marschierte los. Im richtigen Moment passte er in den Lauf von Matthias Manteufel, der zum 1:0 traf (62.). Grünow wurde aktiver. Nach einer Ecke von Jonny Richter verfehlte Marcel Bäuerle das Tor der Victoria nur knapp.

Auf der Gegenseite machte es der Kleinste im Strafraum besser. Nach Ecke von Johannes Fink verwandelte Oswaldo Proenca per Kopf zum 1:1-Ausgleich (67.). Die Grünower überstanden die folgende Druckphase. Als Christopher Ouart den Einheit-Kapitän Manteufel bediente, schoss der zur 2:1-Führung ein (76.). Die Partie nahm an Fahrt auf. Templin wollte sich nicht geschlagen geben, verursachte aber zu viele Fehlpässe. Ein Freistoß von Fink parierte Kevin Manteufel. In der 89. Minute klärte Templins Abwehr einen Einwurf vor die Füße von Carlo Przelozny, der zum 3:1-Endstand einnetzte.