Ein Backfischkutter erobert die Berge

Es ist ein weiter Weg, den Steffen Köhler heute Morgen antreten will. 864 Kilometer trennen Stolzenhagen von Lech am Arlberg, wo sich Köhlers Ziel befindet. Mit seinem Pick-Up befördert Köhler den Backfischkutter "Karin" über die A 9 in Richtung Süden, das gute Stück wird in 1444 Metern Höhe am Fuß der Rüfikopfbahn schon heiß erwartet. Denn dort feiern ab Sonntag die Gemeinden Kampen auf Sylt und Lech am Arlberg ihre 20-jährige Städtepartnerschaft. Vorbereitet ist ein zünftiges Nordseeprogramm mitten in der Alpenwelt Österreichs.

Das gesamte Repertoire an Inselspezialitäten schleppen die Norddeutschen nach Lech, wie die Kampener Tourismus-Direktorin Birgit Friese am Mittwoch bestätigt. "Wir haben eine 5,80 Meter hohe Kopie unseres Leuchtturms dabei. Dazu sind bereits etliche unserer blau-weißer Strandkörbe vor Ort. Den Kutter betrachten wir als ein sehr attraktives und ideales Synonym für das, was die Küste ausmacht."

Vom Rettungsschwimmer bis zum Strandchef, von Gemeindevertretern bis zur Tourismus-Direktorin und zur Bürgermeisterin - zahlreiche Kampener werden, so die Ankündigung, an der Reling des Fischkutters stehen, um von dort aus nordische Spezialitäten zu servieren. Birgit Friese zählt Einiges auf: "Scampis gehören dazu, Sylter Wildaustern und Hummerbratwürste, wir bieten eine Holsteinische Kartoffelsuppe an. Und neben Flensburger Pilsner wird es mit unserem Beachburgunder einen Weißwein geben."

Im österreichischen Vorarlberg bestimmt aktuell der Wintersport das Geschehen, Tourismus-Direktorin Friese rechnet mit mehr als 30 000 Besuchern innerhalb der sechs Tage. Der Stolzenhagener Gastronom Köhler freut sich folglich auf eine ereignisreiche Woche in den Bergen. "Es wird interessant werden. Wir wollen uns auch bei den Spitzenköchen der Küste einige Tricks abgucken", blickt Köhler voraus und erklärt bei dieser Gelegenheit, wie er überhaupt auf die Idee eines Fischkutters kam. "Die Geschichte dieses Kutters hat mit meinem Imbiss zu tun, den ich bis 1998 in Zingst auf dem Darß hatte. Dort habe ich immer die Fischkutter im Hafen bewundert und kam auf die Idee, dass es einen mobilen Kutter geben müsste, von dem aus Fischbrötchen oder Räucherfisch verkauft werden könnten."

Mit Freunden setzte er dann 2009 nach zweijähriger Fertigungszeit die Idee des Kutters auf Rädern um, das Schiff wurde komplett auf dem Trailer erbaut. "Das ist kein echtes Schiff", bestätigt Köhler ausdrücklich, denn oft wird er gefragt, auf welchen Gewässern es früher unterwegs war. Den Namen "Karin" bekam seine Kreation übrigens aus einem bestimmten Grund. "Ein Kutter bekommt einmal einen Namen, das Umtaufen ist nicht vorgesehen. Da habe ich den Namen meiner Mutter angegeben", erklärt Köhler.