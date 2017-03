Die große Unbekannte

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Derzeit gibt es keine genaue Zahl, wie viele freie Stellen die Wirtschaft in den Kreisen Uckermark und Barnim anbietet. Zwar bekommt die Arbeitsagentur viele Anfragen, doch gehen zahlreiche Betriebe bei der Stellenwerbung eigene Wege.

Zurzeit stagniert der Arbeitsmarkt im Barnim. In der Uckermark sinkt die Quote aufgrund der Frühjahrsbelebung etwas. Arbeitsagentur und Jobcenter gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr das Heer der Arbeitslosen weiter schmilzt. Dazu trägt nicht nur der Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter besonders im Norden Brandenburgs bei, sondern auch die stärkere Arbeitskräftenachfrage der Wirtschaft.

Inzwischen soll es 2045 freie Stellen in beiden Landkreisen geben. Mit dieser Zahl operiert die Arbeitsagentur. Die Verteilung zeigt den Nord-Süd-Konflikt: Allein im Barnim ist die Kapazität auf mehr als 1340 angewachsen, in der Uckermark liegt sie bei der Hälfte. Seit Jahresbeginn haben Arbeitgeber 1033 freie Stellen gemeldet, 112 weniger als im Vorjahreszeitraum. Das zeigt die hohe Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt.

Allerdings behauptet das Investor-Center Uckermark, dass nur 30 Prozent aller offenen Jobs überhaupt bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter ankommen. Geschäftsführer Silvio Moritz belegt das mit eigenen Studien aufgrund von Unternehmensbefragungen. Um die heimische Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitslosen eine neue Informationsplattform zu bieten, hat er gemeinsam mit dem Jobcenter Uckermark einen regionalen Stellenmarkt ins Netz gestellt. Das Ganze funktioniert wie eine Online-Suchmaschine, die die Internetseiten von Firmen nach Jobs durchforstet. Mehr als 700 Stellen sind drin. Doch die Arbeitsagentur hält dagegen. 70 Prozent nicht gemeldeter Arbeitsplätze seien viel zu hoch. Die Angaben des Investor-Centers wären falsch, so Agenturchefin Petra Röhlinger-Hissnauer. Ihr Arbeitgeberservice habe sich dessen Seite vorgenommen und viele Dopplungen entdeckt. Außerdem seien viele Stellen schon besetzt gewesen. Zudem hätte die Suchmaschine auch Jobs aus der Arbeitsagenturliste aufgeführt.

Damit bleibt die Frage, wie viele freie Jobs es wirklich in den Kreisen gibt. Unabhängig von den offenbar nicht zu ermittelnden Angaben beweist das ungleiche lokale Stellenverhältnis den wachsenden Arbeitsmarkt im Speckgürtel Berlins. Allein rund um Bernau gibt es mehr freie Jobs als in den riesigen Weiten der Uckermark.

Ein Grund für das Ungleichgewicht könnte darin liegen, dass viele kleine Firmen zwar einstellen, aber gar kein Angebot veröffentlichen. Hier herrscht noch traditionelle Mundpropaganda. Das Jobcenter Barnim will bei seiner bewährten Methode bleiben: "Wir werben dafür, dass der Arbeitgeber auf uns zugeht und wir für ihn eine Vorauswahl treffen", sagte Leiterin Gaby Wehrens.