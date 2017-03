Von Eberswalde zum Expressionismus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Als er verladen wurde, war er noch weiß. Zur Ausstellung in Berlin, die ab heute an Franz Marcs Gemälde "Turm der blauen Pferde" erinnern soll, wird der Schimmel blau angestrahlt. Präpariert wurde er in Eberswalde - und zwar über drei Monate.

Wenn heute im Haus am Waldsee in Berlin die Ausstellung "Vermisst - der Turm der blauen Pferde von Franz Marc" eröffnet wird, hat auch das Team um Christian Bresk (44) und Torsten Frommholz (45) seinen Anteil daran. Sie haben ein Pferd präpariert, das nun Teil einer Installation sein wird und auf das Gemälde Bezug nimmt, das als Hauptwerk des deutschen Expressionismus gilt. "Der Turm der blauen Pferde" (1913) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zuletzt in eben jenem Haus am Waldsee gesehen, wo sich Künstler nun in diversen Darstellungsformen mit dem Bild und seinem Mythos auseinandersetzen. Mehrere Veranstaltungen sind in diesem Rahmen geplant.

Die Präparatoren haben sich ihrerseits lange mit der Arbeit am Tier auseinandergesetzt und an Details gefeilt. Zwar haben sie bereits Löwen und Krokodile zu Ausstellungsstücken gemacht, doch sei auch ein Pferd etwas Besonderes. "Es gibt nicht viele Kunden, die ein Pferd wollen. Schon allein aus Platzgründen", sagt Christian Bresk. Außerdem müsse im Gegensatz zu einigen anderen Tieren sehr filigran gearbeitet werden. "Beim Pferd sieht man viel von seiner Anatomie. Das Muskelspiel unter der Haut ist deutlich zu erkennen", sagt der Präparator, der sein Handwerk unter anderem am Berliner Naturkundemuseum erlernt hat.

Seit 1993 betreibt er zusammen mit Torsten Frommholz die "Wild & Fischpräparation Eberswalde". Am Pferd haben auch Diana Frommholz und Wolfgang Arndt mitgearbeitet. Schließlich seien viele Schritte notwendig. Drei Monate hat alles gedauert. Gearbeitet wird parallel an mehreren Aufträgen, da sich durch das Einwirken von Chemikalien oder Trocknungsprozesse immer Wartezeiten ergeben. Im Falle des Schimmels wurde den Präparatoren auch kein toter Tierkörper gebracht. "Die Haut stammt aus unserem Fundus", sagt Christian Bresk und räumt gleich mit einem verbreiteten Irrtum auf. Denn entgegen der landläufigen Vorstellung werde die Hülle des Tieres nicht einfach "ausgestopft". Feine Formen wie Sehnen oder Adern ließen sich dann nämlich überhaupt nicht erkennen. Stattdessen wird eine sogenannte Dermoplastik angefertigt - ein Körper, dessen Details mithilfe eines speziellen Schaums modelliert werden können. "Erst wenn die Form steht, kommt es zum Rendezvous mit der Haut", beschreibt der Präparator.

Beim Modellieren verlässt sich der Experte auf seine anatomischen Kenntnisse und Fachliteratur. Eine bewegliche Miniatur für jedes Tier gibt es nicht. Die Präparatoren aber können auf ihre langjährige Berufserfahrung bauen. Häufiger als Pferde ist Großwild gefragt. Darauf haben sich die Eberswalder spezialisiert. Bei den Aufträgen handelt es sich allerdings nicht allein um Hirsch und Schwein aus Stadtwald oder Schorfheide, sondern um Spezien aus aller Welt.

"Als passionierte Jäger haben wir die Möglichkeit, Ausdrucksformen und Haltungen vieler Wildtiere auf verschiedenen Kontinenten zu beobachten", wirbt das Präparatoren-Team in ihrer Broschüre.

Wohl kaum eines ihrer Tiere wird aber wie der Schimmel in der Berliner Kunstausstellung mit blauem Licht in Szene gesetzt werden. Schon am Dienstag haben die Eberswalder die Arbeit in der Hauptstadt abgeliefert und waren beim Aufbau dabei. Ob er sich die Schau zu Marcs Gemälde in den nächsten Monaten einmal ansehen wird, weiß Christian Bresk noch nicht. Gelegenheit dazu gibt es bis Anfang Juni.

"Vermisst - Der Turm der blauen Pferde von Franz Marc", 3. März bis 5. Juni, Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Haus am Waldsee, Argentinische Allee 30, in Berlin Zehlendorf; Eintritt: sieben, ermäßigt fünf Euro. Vernissage heute, 19.30 Uhr. Mehr unter www.hausamwaldsee.de