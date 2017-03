Touristen auf Findlingssuche

artikel-ansicht/dg/0/

Jörg Steinert schüttelt den Kopf. Der Bildhauer aus Schönermark hat sich mit den Zielen des Tourismus beschäftigt und musste sich anhören, dass Besucher aus der Stadt vor allem Wellness, gutes Essen, Natur und Landschaft wollen. "Das hat doch jede Region", kontert Steinert. "Touristen suchen vielmehr Besonderheiten und Erlebnisse. Was wir brauchen, ist ein Alleinstellungsmerkmal."

Es gab da mal eins: Anfang der 90er-Jahre machte Angermünde mit seinen dicken Findlingen überregional Welle. Der Altkünkendorfer Bildhauer Joachim Karbe veranstaltete ein Symposium auf seinem Hof, später mitten in der Angermünder Altstadt. Plötzlich wehte ein internationales Flair. Presse, Funk und Fernsehen berichteten vom Riesen-Freiluft-Atelier, bei dem jeder Vorübergehende den hart schuftenden Stein-Bezwingern über die Schulter blicken konnte. Am Ende blieben die respektablen Skulpturen als touristischer Anziehungspunkt zuerst an der Mündeseepromenade und später an vielen Stellen in der Stadt verteilt erhalten.

Doch das alles liegt nun mehr als acht Jahre zurück. Das Hartgesteinsymposium hat bisher keine Neuauflage erfahren. Und wenn nicht immer noch die Steine wären, würde nur noch das Internet auf diese ungewöhnliche Bildhauerwerkstatt aufmerksam machen.

"Es gibt aber wohl nichts Nachhaltigeres als solch ein Symposium", sagt Steinert mit Blick auf die touristischen Ziele der Uckermark. Ganz Deutschland sah 2013 Richtung Osten, als ausgerechnet der Landkreis an der polnischen Grenze den bundesweiten Nachhaltigkeitspreis einsackte. Und deshalb plädiert der Schönermarker Bildhauer für einen Neustart der wochenlangen Open-Air-Werkstatt. Die Stadt solle dabei Veranstalter bleiben und einen passenden Ort finden. Steinert würde Künstler einladen und hat schon mal mit Kollegen gesprochen. Voraussetzung: ein professionelles Management mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, mit Katalogen und einer späteren Vermarktung. Sonst hat die Stadt nichts davon außer Spesen.

Im Rathaus ist man nicht abgeneigt. Allerdings wäre ein solches Hartgesteinsymposium stark von Fördermitteln abhängig, so Vize-Bürgermeister Christian Radloff. Zwischen 40000 und 50000 Euro seien die Kosten für eine derartige Veranstaltung gewesen. Die Stadt hat Material, Werkzeug und Künstler bezahlt und anschließend auch noch Werke angekauft. Aber so könne es künftig nicht mehr laufen, meint Radloff.

Die Frage ist: Was will Angermünde für eine solche Form der Öffentlichkeitsarbeit ausgeben? "Denn die Künstler sind ja in solchen Fällen friedlich bei den Preisen und arbeiten eigentlich für die Außenwirkung." Der Nachhall des letzten Symposiums wirke bis in die heutigen Tage. Und wenn Angermünde sich dies Alleinstellungsmerkmal bewahren wolle, könnte er sich weitere Aufstellungsorte für Skulpturen an allen Einfallstraßen sowie in den Ortsteilen vorstellen.

Die Bearbeitung der Findlinge hat schließlich eine lange Tradition in der gesamten Uckermark und auch im Barnim. Denn die Relikte der letzten Eiszeit lieferten jahrhundertelang Baumaterial für Kirchen, Häuser und Scheunen.

Steinerts Idee: Man müsse sich Partner im Berliner Raum suchen, um Angermünde wieder ins Gespräch zu bringen. So könnte die touristische Anziehungskraft von beiden Seiten unterstützt werden. Und auch die Künstlerförderung. Jetzt soll es ein erstes Sondierungsgespräch geben.