Windradfirma will Zweigstelle schließen

Trampe (MOZ) Dem Unternehmen geht es gut, auch die Auftragsbücher der Produktionsstätte in Trampe sind gefüllt. Dennoch will der Windrad-Hersteller Senvion nach Angaben der Belegschaft die Zweigstelle im Mai schließen. Auf dem Spiel stehen bis zu 200 Barnimer Arbeitsplätze.

Erst in der vergangenen Woche hat Senvion für Schlagzeilen gesorgt: Dem Hersteller von Windenergie-Anlagen ist es gelungen, einen großen Auftrag in Australien an Land zu ziehen. Nun zeigt sich, dass die Firma mit Hauptsitz in Hamburg ihren weltweiten Expansionskurs wohl auf Kosten der einheimischen Produktionsstätten betreibt.

Wie aus Kreisen der Belegschaft der Tramper Zweigstelle zu erfahren ist, soll dort in zwei Monaten Schluss sein. "Um den 15. Mai herum sind die Messen gesungen", erklärt ein Mitarbeiter. Gleich mehrere Kollegen äußern sich am Mittwoch zu den neuesten Entwicklungen, ihre Namen möchten sie allerdings nicht in der Zeitung lesen. "Da wird eine voll ausgelastete Produktion mit einem Mal verschoben", erklärt einer von ihnen.

Nach Angaben der Beschäftigten soll ein Werk in Bremerhaven die Aufträge übernehmen. Die dortige Abteilung für Rotorblätter werde wiederum ins Ausland verlagert, eine weitere Produktionsstätte im nordfriesischen Husum stehe ebenfalls vor dem Aus. Diese Rochade betreffe jeden zweiten Senvion-Arbeitsplatz in Deutschland.

Die Unternehmensführung will die Angelegenheit derweil nicht kommentieren. Immo von Fallois, der bei Senvion die Kommunikation und das Marketing leitet, erklärt am Mittwoch lediglich: "Wir haben jeden unserer Standorte immer unter Beobachtung im Hinblick auf Produktivität und Auslastung." Weitere Informationen stellt er erst für Mitte März in Aussicht.

Auch die Tramper Belegschaft wird auf diesen Termin vertröstet. Der Betriebsrat frage täglich an, ob etwas im Busch sei, und kriege nur Ausflüchte zu hören, sagen die Mitarbeiter. "Offiziell ist bis heute nichts gekommen", erklärt einer von ihnen. "Das ist 'ne riesengroße Sauerei."

Die Anzeichen, dass ein Umbruch ins Haus steht, verdichten sich. In den vergangenen Wochen sind laut Mitarbeiterkreisen immer neue Kollegen entlassen worden. Am Mittwoch dann verschwinden in einem internen System die Aufträge, die vorher bis in den Oktober hinein vorgemerkt gewesen sind.

"Da werden eine ganze Reihe von Aktivitäten veranlasst, um die Produktion zu verlagern", erklärt auch Peter Ernsdorf, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Ostbrandenburg, die in engem Kontakt zum Betriebsrat steht. Ernsdorf ist empört über die Vorgänge bei Senvion. "Einen rentablen Standort zu schließen, ist eine Unverfrorenheit", sagt er. "Wir werden kämpfen." Besonders die ausbleibende Information an die Belegschaft sei ein unhaltbarer Zustand. "So geht man nicht mit Betriebsräten um", erklärt er.

Die Industriegewerkschaft erwarte nun, dass die Geschäftsführung zeitnah mit den Beschäftigten redet und Pläne auf den Tisch legt. Das Unternehmen müsse sich dessen bewusst sein: "Man hat auch über den Tellerrand hinaus Verantwortung für die Region", sagt Ernsdorf.

Senvion, ehemals Repower, beschäftigt weltweit rund 4000 Mitarbeiter, etwa 120 davon in Trampe, weitere 80 in einer Eberswalder Tochterfirma für Service-Angelegenheiten. Das Unternehmen ist vor rund zwei Jahren von Centerbridge übernommen worden, einer US-Investmentgruppe, die vor Kurzem auch den Verkauf der kriselnden Werkstattkette ATU nach Frankreich veranlasst hat.

Nach Angaben der Senvion-Belegschaft hat Centerbridge keinen Hehl daraus gemacht, den Windradhersteller nur vorübergehend zu übernehmen - dennoch unter der Maßgabe, dass Innovation und Wachstum entscheidend seien. "Dem Unternehmen geht es so gut, weil wir unsere Arbeit gut machen", sagt ein Tramper Mitarbeiter.

Die Beschäftigten haben sich nun mit Briefen an die Politik gewandt. Doch sie geben sich keinen Illusionen hin: Die Unternehmensleitung sei offensichtlich nicht daran interessiert, eine verträgliche Lösung zu finden, sagen sie. "Arbeitsplätze zu erhalten, ist kein Thema."