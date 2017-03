Acht Jagdkanzeln zerstört

artikel-ansicht/dg/0/

Die erste Jagdkanzel brannte in der Nacht des 4. Februar am Rande eines Feldes an der Beiersdorfer Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand und informierte Jagdpächter Andreas Tietz. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Immer wieder fand der Schönower im Februar in seinem Jagdrevier zerstörte Hochsitze und Kanzeln. Drei wurden in Brand gesetzt, vier mit der Motorsäge zu Kleinholz gemacht und eine umgestoßen, so dass sie gegen einen Baum krachte und zerbarst. Es sei nicht nur der finanzielle Schaden von rund 3000 Euro, der ihn ärgere, sagt Andreas Tietz. "Da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Ich baue die Unterstände selbst", erzählt er. Pro Hochsitz brauche er im Durchschnitt ein ganzes Wochenende.

"Bei der ersten Kanzel habe ich ja noch vermutet, dass es Jugendliche waren, die sie aus Übermut in Brand gesetzt haben", sagt der Schönower. Doch daran glaubt er inzwischen nicht mehr. Zu massiv sind die Zerstörungen. Mittlerweile kann er sich nur ein Motiv für die Zerstörungswut vorstellen: "Allgemeiner Hass auf alles, das mit der Jagd zu tun hat", sagt er. "Ich glaube nicht, dass es gegen mich persönlich gerichtet ist." Allerdings ist Andreas Tietz bislang der einzige Betroffene. Bei den Nachbarpächtern in Beiersdorf und Schönfeld wurden keine Schäden an den Jagdeinrichtungen festgestellt.

Anfang der 1990-er Jahre hatte sein Vater die 1000 Hektar von der Jagdgenossenschaft Schönfeld gepachtet. Als der Senior im Jahre 2000 verstarb, übernahm der Sohn die Jagdpacht. Erst im vergangenen Jahr wurde der Vertrag ein weiteres Mal um zwölf Jahre verlängert. Probleme habe es in Schönfeld nie gegeben, beteuert der Schönower. Im Gegenteil: Er fühle sich in dem kleinen Dorf zu Hause, sagt er. Und wenn er für seine Jagdpacht Begehungsscheine vergibt, dann schaut er ganz genau hin, an wen. "Wir wollen Leute haben, die sich mit Schönfeld verbunden fühlen", erklärt Andreas Tietz.

Wenn es seine Zeit erlaubt, geht der Leiter des Bauhofes der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin (Märkisch-Oderland) mindestens zweimal pro Woche in Schönfeld selbst auf die Jagd. In seinem Revier gibt es vor allem Rehwild und Schwarzwild.