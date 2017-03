Schwedt plant Nationalpark-Kita

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556229/

In keinem Ort der Uckermark klappert der Storch so häufig wie in Criewen, deshalb gab sich die Kita 2014 auch den schönen Namen Adebar. Das klingt naturverbunden und kindgerecht. Das Gebäude der Kita, eine alte Baracke aus Zeiten des Nationalsozialismus, ist dies freilich nicht. Der holzverkleidete Schuppen ist längst nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt will ihn deshalb durch einen Neubau ersetzten und hat sich dafür einen den schönsten Plätze im Ort ausgesucht: das Nationalparkzentrum im Lenné-Park.

Auf dem Gutshof, wo früher ein Kuhstall stand, soll der Neubau entstehen. Nationalpark-Leiter Dirk Treichel ist ein großer Verfechter der Idee. "Wir kooperieren schon mit mehreren Kitas und Schulen und haben eine Junior-Ranger-Gruppe. Eine Kita vor Ort, die das Nationalparkzentrum bereichert und davon profitiert, wäre etwas ganz Neues in Deutschland", erklärt der Leiter. Im Zentrum könnten die Kinder die Angebote im Besucherzentrum und im Wildnislabor nutzen, der Lenné-Park mit seinen Teichen, Wiesen und Bäumen steht ihnen für Entdeckungen und Umweltbildung zur Verfügung. Die Kita im Dorfzentrum hieße auch, dass die Kinder künftig Ausflüge in den nahen Nationalpark unternehmen können, was für kleine Kinderbeine vom zwei Kilometer entfernten Vorwerk aus nicht so ohne weiteres geht.

Die Stadt hat das Projekt mit der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises abgestimmt, die einen Neubau anstelle des früheren Kuhstalls befürwortet. Die überraschende Ablehnung des Vorhabens durch den neuen Parkbewirtschafter BLB ist nach klärenden Gesprächen zum Glück wieder vom Tisch. Die Stadt hat die Planung für die Nationalpark-Kita bereits ausgeschrieben. In einem öffentlichen Teilnehmerwettbewerb sucht sie einen Planer, der einen pfiffigen und zum Thema Nationalpark passenden Neubau einer Kita entwirft.

Bis 2020 will die Stadt das Projekt gemeinsam mit der Nationalpark-Verwaltung verwirklichen. Integriert werden sollen in den Neubau auch Wohnungen für Praktikanten, Bundesfreiwillige oder Helfer im Freiwilligen ökologischen Jahr, die dann auch Angebote der Umweltbildung mit Kindern der Kita und von Nationalpark-Besuchern betreuen können.