Generationswechsel in der Pension am Stadtpark

Zehdenick (GZ) Der Fortbestand der Pension am Stadtpark in Zehdenick ist gesichert. Nach zehn Jahren übergab Herbergsvater Burkhard Dietrich das Haus an seine Nachfolgerin. Die Zehdenicker Gastronomin Katrin Purat-Gorzelany führt die Pension samt angeschlossenem Restaurant seit Mittwoch.

Nahtloser Übergang: Burkhard Dietrich übergab die Pension am Stadtpark an Katrin Purat-Gorzelany. © Martin Risken/GZ

"Ich werde zeitnah in Rente gehen", kündigte Burkhard Dietrich am Dienstag bei der Übergabe des Objektes an. Noch einen Monat, dann werde er 63 Jahre und habe damit das Rentenalter erreicht. Ihm sei es aber wichtig gewesen, das Haus noch vor dem Saisonstart an seine Nachfolgerin zu übergeben. Denn zur Hauptklientel gehören vor allem die vielen Radtouristen, die auf dem Fernweg Berlin-Kopenhagen unterwegs sind. Aber auch bei Monteuren und Familien sind die 24 Betten in 14 Zimmern begehrt. In den vergangenen Jahren gab es nur noch einen eingeschränkten Restaurantbetrieb wegen des fehlenden Personals. Köche und Servicekräfte seien rar in der Region und deshalb nur schwer zu kriegen. Deshalb richtete Dietrich vor allem Familien- und Beerdigungfeiern aus.

Die neue Chefin bringt auch neue Ideen mit. Sie werde die Pension fortführen. Ab 1. April soll das Angebot auf Frühstück a la carte ausgeweitet werden, täglich bis 12 Uhr. Natürlich werde sie im Haus auch künftig Familienfeiern ausrichten. Geplant seien darüber hinaus aber auch Cocktail- und andere Themenabende. Im Wesentlichen übernimmt sie das Haus wie es ist. Die Zimmer sollen später modernisiert werden.

Erfahrungen bringt die 38-jährige Katrin Purat-Gorzelany mit, schließlich ist die gelernte Restaurantfachfrau seit 22 Jahren in der Gastronomie tätig. Von 2011 bis Ende 2016 hatte sie in Zehdenick ihr eigenes Café, das Moccachino an der Schleusenstraße. Zweimal jährlich richtete sie auf dem dortigen Gewerbehof eine Open-Air-Party aus. Diese werde es auch in diesem Jahr dort geben, und zwar am 6. Mai ein Schlager-Open-Air sowie am 5. August eine Sommerparty. "Das würde ich auch gerne weiterführen", sagt die Mutter von zwei Kindern.

Als sie vor einigen Wochen gefragt wurde, ob sie die Pension am Stadtpark übernehmen wolle, habe sie ganz spontan zugestimmt, erzählt sie. Seit der Aufgabe ihres Cafés war die 38-Jährige als selbstständige Kellnerin beschäftigt, vor allem im Bowlingcenter an der Schleusenstraße.

So ganz verabschieden aus der Gastronomie wird sich auch Burkhard Dietrich nicht. Der frühere Bankdirektor ist nun im Resort Kormoran anzutreffen.