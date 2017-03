artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Warschau (MOZ) Der Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Schwedt, bei dem am Montagnachmittag ein 28-jähriger Mann irakischer Nationalität die Mitarbeiter mit einem Messer bedroht hatte, später aber von einem entschlossenen Angestellten überwältigt werden konnte, hat im Nachbarland Polen großes Echo ausgelöst. Die mit der ARD-"Tagesschau" vergleichbare Nachrichtensendung "Wiadomosci" des staatlichen Senders TV Polska 1 berichtete am Dienstagabend ausführlich über den Vorfall und kommentierte diesen mit der Warnung: "Die Islamisten terrorisieren die Deutschen schon an unserer Grenze."