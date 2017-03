artikel-ansicht/dg/0/

Merkel nach Ägypten abgeflogen

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Donnerstagmorgen zu einer zweitägigen Nordafrika-Reise aufgebrochen. Erste Station ist am Mittag Kairo, wo sie mit Ägyptens Staatspräsidenten Abdel Fattah al-Sisi über mögliche Lösungen für die Flüchtlingskrise, die instabile Lage der Region und Wirtschaftskooperationen sprechen will.

Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Ägypten bringt ein Arbeiter die deutsche Flagge an einer Straßenlaterne an.



