Details zum Beschuldigten: "Geld wollte er immer"

Müllrose (MOZ) Es war keine Tat aus dem Nichts heraus. Jan G., der am Dienstag drei Menschen tötete, war Polizei und Justiz seit Jahren bekannt. Drogenmissbrauch, Gewalt und Diebstahl brachten ihn immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und vor Gericht. Zuletzt Ende 2016.

"Die drei Opfer könnten noch leben, wenn die Justiz besser gearbeitet hätte", sagt eine aufgebrachte Müllroserin am Tag eins nach der Wahnsinnstat von Jan G., der zunächst seine Großmutter tötete und dann auf der Flucht auch noch zwei Polizisten das Leben nahm. Die Einheimischen wissen von der kriminellen Vorgeschichte des 24-Jährigen, der unter anderem drogenabhängig war und eine Tankstelle überfallen haben soll. Und keiner versteht, dass er auch bei seinem letzten Urteil nur eine Bewährungsstrafe bekam. Selbst als der Krankenwagen und die Polizei am Dienstag vor dem kleinen gelben Haus standen, war das für viele Anwohner nichts Ungewöhnliches. "Ich durfte ja vorher schon einmal bei einer Hausdurchsuchung dort drüben mitmachen - als Zeuge", sagt Gerhard Melzer. Auch damals ging es um eine Strafsache, in die Jan G. verwickelt war. Der wohnte auf dem Grundstück seiner Großmutter, die er an deren 79. Geburtstag mit einem Messer tödlich am Hals verletzt hat.

Eine Nachbarin berichtet davon, dass Jan G., der noch zwei jüngere Geschwister hat, vor etlichen Jahren sogar schon mal ein Feuer auf dem Grundstück gelegt habe. "Und Geld wollte er immer." Bekannt ist, dass der Beschuldigte die Müllroser Schule besuchte. "Er war mit meinem Sohn in einer Klasse - von der ersten bis zur sechsten Stufe", berichtet eine Frau. "Was danach war, weiß ich nicht. Und ob er schon früher ein Problemkind war, das kann ich nicht sagen. Die haben ja in dem Alter alle mal was angestellt", sagt sie. Von der Schule selbst gibt es am Mittwoch keine Stellungnahme.

Eine 19-jährige Beeskowerin kennt Jan G. aus dem Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" in Frankfurt. Dort begannen beide im Jahr 2014 eine Ausbildung zum Sozialassistenten. "Er war schon etwas gruselig, lief oft mit Kapuze auf dem Kopf herum und war eher ein Einzelgänger", erinnert sich die junge Frau. Gesprochen habe er nicht viel. "Aber er hat die Leute immer so komisch angestarrt." Teilweise sei er alkoholisiert zum Unterricht gekommen, oft habe er geschwänzt. Einmal habe sie ihn beim Diebstahl erwischt, bei einem Bäcker. Aber da sei er gleich weggerannt. Und nach wenigen Wochen sei Jan G. in die Klinik gekommen. "In die Geschlossene", sagt sie. "Danach kam er nicht mehr zur Schule zurück."

Nach Aussagen der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ist Jan G. zumindest seit 2008 wegen diverser Delikte im Bundeszentralregister aktenkundig. Fünf Mal stand er bis zu seiner Verurteilung Ende 2016 schon vor Gericht, meist ging es um Verkehrsvergehen, Diebstahl, Gewalt und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach einer Vielzahl von Jugendstrafen musste er zwischen Februar 2013 und Juni 2014 wegen schwerer Körperverletzung ins Gefängnis. Wegen seiner Drogenabhängigkeit und Suizidgefährdung hat es immer wieder Kontakte zwischen dem Beschuldigten und der Kreisverwaltung Oder-Spree gegeben, wie Landrat Rolf Lindemann (SPD) am Mittwoch nach Rücksprache mit seinen Fachämtern mitteilte. Sämtliche Dokumentationen wolle er nun den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen.

Aber erst jetzt, nach dem Tod von drei Menschen, wird Jan G. auf Antrag der Staatsanwaltschaft erneut in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) wies dies am Mittwochnachmittag an, nachdem der 24-Jährige dem Haftrichter vorgeführt worden war.