Wieder mehr Abiturienten - 453 000 junge Leute können studieren

Wiesbaden (dpa) In Deutschland können wieder mehr junge Leute studieren. Die Zahl der Abiturienten und Fachabiturienten ist 2016 im dritten Jahr in Folge gestiegen, und zwar auf rund 453 000. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, waren das vorläufigen Erhebungen zufolge 1,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Studienberechtigten gab es 2011 mit rund 506 000.

Studenten sitzen in einer Vorlesung an der Universität Leipzig (Sachsen). Es gibt wieder mehr Abiturienten und damit auch wieder mehr Studierende in Deutschland.



