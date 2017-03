Guter Auftakt beim Schildower Wochenmarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Schildow (OGA) Zufrieden war René Borcherding am Mittwoch mit der Resonanz am ersten Markttag auf dem Dorfplatz in Schildow. Der "Salami-Mann", wie sich der Händler selber nennt, konnte gut ein Dutzend Händler motivieren, mit ihm erneut den Versuch zu starten, einen Wochenmarkt im Ort zu etablieren. Neben Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, Fisch, Obst und Gemüse - teilweise auch aus ökologischem Anbau - gibt es auch mediterrane Spezialitäten, Trockenfrüchte und Nüsse sowie deutsche Weine, frische Säfte, Gegrilltes und Kaffee. Der Marktorganisator setzt bei der Premiere auf zwei Neuerungen. Es gibt nicht nur Händler, die aus dem Wagen verkaufen. Borcherding hat auch Marktstände aufgebaut. "Das gibt doch erst die richtige Marktatmosphäre", begründet er. Zudem hofft er auf viele Kunden zum Feierabend. Der Markt hat deshalb extra bis 20 Uhr geöffnet.