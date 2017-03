Neues Leben für Judoka Romy Tarangul

artikel-ansicht/dg/0/

Ein paar Tränen flossen schon, als Romy Tarangul am Wochenende anlässlich des Grand-Prix-Turniers in Düsseldorf aus dem Kreis der Nationalmannschaft verabschiedet wurde. "Ja, das war schon ein trauriger Moment für mich", gibt die junge Frau mit den rehbraunen Augen und dem langen Haar zu. "Ich musste mich von vielen Leuten verabschieden, mit denen ich lange Zeit zusammen war, ob beim Training oder beim Wettkampf. Das geht einem schon sehr nahe."

Doch Romy Tarangul ist keine, die nach hinten schaut, vielmehr ist sie gespannt darauf, was jetzt auf sie zukommt. "Ich bin super zufrieden, mir geht es gut, und ich freue mich auf mein neues Leben", sagt sie. Und in dem steht für die Lehramtsstudentin für Sport und Geografie an der Berliner Humboldt-Uni zunächst der Abschluss ihrer beruflichen Ausbildung im Fokus. "Meine Bachelor-Arbeit habe ich abgegeben und das erste Master-Semester auch schon hinter mir", erzählt Romy Tarangul. Früher musste sie ihre Zeit zwischen Sport und Studium genau aufteilen. "Diesen Druck habe ich jetzt nicht mehr, und das ist auch schön."

Ihren ersten größeren sportlichen Erfolg feierte die damals gerade 20-Jährige bei den Europameisterschaften 2008 in Lissabon, als sie sehr überraschend Silber in der 52-Kilo-Klasse gewann. Das brachte ihr zugleich die Fahrkarte zu Olympia nach Peking, wo sie allerdings frühzeitig scheiterte. "Ich war damals noch sehr jung, vieles stürzte auf mich ein", erinnert sich Romy Tarangul, die im Vorfeld von Peking auch mit freizügigen Fotos im "Playboy" für Aufsehen sorgte. "Ich habe es nie bereut, dass ich das gemacht habe."

Der ganz große Erfolg auf der Judo-Matte blieb der gebürtigen Frankfurterin in den Folgejahren - abgesehen von den Bronze-Gewinnen zur WM 2009 und zur EM 2012 - allerdings versagt. Auch Olympia 2012 in London endete als Neunte für sie und ihrem Trainer Benny Biemüller beim JC 90 Frankfurt mit einer Enttäuschung. Danach machten ihr immer wieder mal Verletzungen zu schaffen.

"23 Jahre Judosport gehen nicht spurlos am Körper vorbei", weiß Romy Tarangul, die im August vorigen Jahres ihren langjährigen Freund Björn das Ja-Wort gab, aus eigener Erfahrung. Zuletzt war es die Schulter, die immer wieder Probleme bereitete und sie letztlich auch die dritte Olympia-Teilnahme in Rio kostete. "Da wusste ich, dass es für mich Zeit ist, einen Schlussstrich unter das Kapitel Judo zu ziehen." So ganz endgültig ist der allerdings noch nicht. Zumindest für diese Saison wird Romy Tarangul dem Bundesliga-Team aus dem baden-württembergischen Backnang noch zur Seite stehen.

Die Zukunft des deutschen Judo nach dem Olympia-Debakel von Rio und dem anschließenden radikalen Umbruch im Verband sieht sie durchaus hoffnungsvoll. "Ich bin da zuversichtlich. Junge Athletinnen wie Theresa Stoll, die jetzt in Düsseldorf gewann, versprechen einiges." Kritisch betrachtet Romy Tarangul hingegen das neue Fördersystem im deutschen Spitzensport. "Wenn nur noch Top-Kader gefördert werden, fällt die Basis bald hinten runter. Das ist in meinen Augen der falsche Weg. Judo ist eine Sportart, in der, anders als beispielsweise in der Leichtathletik, Trainingspartner da sein müssen. Sonst kann man nicht kämpfen", sagt Romy Tarangul. Und fast erleichtert fügt sie an: "Ich bin froh, dass ich nicht mehr Teil dieses Systems bin."