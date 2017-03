artikel-ansicht/dg/0/

La Paz (dpa) Boliviens Präsident Evo Morales ist wegen gesundheitlicher Probleme zur Notfallversorgung nach Kuba gereist. Morales habe schon seit längerem Beschwerden im Hals, sagte der Minister im Amt des Präsidenten, René Martínez, in La Paz. Der Beschluss, zur medizinischen Behandlung nach Kuba zu reisen, sei nach einem Ministertreffen beschlossen worden, bei dem Morales heiser war und kaum sprechen konnte.

Boliviens Präsident Evo Morales (l.) lässt in Kuba seine anhaltenden Halsbeschwerden behandeln.

Die Erkrankung macht dem Präsidenten den Angaben nach seit Januar zu schaffen. In den vergangenen Tagen seien die Beschwerden schlimmer geworden. Morales hatte in der zurückliegenden Woche die Teilnahme an mindestens zwei öffentlichen Veranstaltungen absagen müssen.

Kubas Gesundheitssystem genießt international einen guten Ruf und ist für seine hervorragend ausgebildeten Ärzte bekannt. Jedem Dorf und jedem Stadtviertel ist ein Hausarzt zugewiesen.