Rekord: Elefantenweibchen brauchen nur zwei Stunden Schlaf

artikel-ansicht/dg/0/

Johannesburg (dpa) Afrikanische Elefanten schlafen kürzer als jedes andere entsprechend überprüfte Säugetier. Bei einer Untersuchung in freier Wildbahn in Botsuana schliefen zwei Elefantenweibchen im Durchschnitt nur zwei Stunden pro Tag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556270/