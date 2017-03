Bademeister für Röblinsee gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Noch immer ist ungewiss, ob und wann die Stadt Fürstenberg Bademeister in Teilzeit für die Festwiese am Röblinsee beschäftigen kann. Gleichwohl bleibt es dabei: Anfang Mai soll das Areal wieder für Besucher geöffnet werden - ob sie nun Wasserratten sind oder nur übers Gelände flanieren wollen.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erklärte, selbstverständlich setzte man alles daran, entsprechend ausgebildete und befähigte Personen einzustellen. "Haushaltsvorsorge ist jedenfalls getroffen worden", sagte Philipp. Die Stadtväter streben also grundsätzlich an, eine Badeaufsicht einzurichten - auch wenn die Suche im vergangenen Jahr gleichsam vergeblich war. Mehrfach hatte die Kommune die Stellen erfolglos ausgeschrieben.

In den vergangenen Wochen sprach das Fürstenberger Stadtoberhaupt mit seiner Lychener Amtskollegin, Karola Gundlach, über das Thema. Nicht zuletzt weil sowohl die Nachbargemeinde Lychen als auch zum Beispiel Boitzenburg ebenfalls mit diesem drängenden Problem zu tun haben. Gundlach habe dabei durchblicken lassen, dass der Gemeindeversicherer, der Kommunale Schadensausgleich (KSA), die Angelegenheit inzwischen toleranter bewerte, als in der Vergangenheit. Wobei immer noch klar unterschieden werde zwischen einfachen Naturbadestellen, an denen lediglich eine Bank steht, und Badestellen, die von der Kommune aufwendig mit einer Infrastruktur aufgewertet wurden, zum Beispiel mit Imbiss oder Toiletten sowie Steganlagen.

Dies sei so ähnlich wie mit Parkanlagen. Man nehme nur den Stadtpark oder den Havelpark in Fürstenberg. Die Schaffung einer Infrastruktur wie Bänken, Freizeit- oder Spielanlagen erhöhe aus Sicht des KSA unweigerlich die Pflicht zu einer Verkehrssicherung für die Gemeinde.

In puncto kommunale Badestellen müsste der KSA aus Sicht von Philipp aber durchaus in Rechnung stellen, dass die gesamte Region - also auch die Mecklenburgische Seenplatte - hunderte von Seen aufweist. Für die Menschen dort gehöre das Baden einfach stärker zum Alltag als anderswo, meint der Bürgermeister.

Unterdessen stellte der brandenburgische KSA-Chef, Klaus Kocks, klar, dass Steganlagen alleine nicht zwingend eine bädertypische Anlage darstellen. Landtagsabgeordneter Henryk Wichmann (CDU) erklärte, er erwarte von der Landesregierung eine Klarstellung, die es den Kommunen erlaubt, das Problem vernünftig zu regeln.