Albert-Baur-Straße in Bad Belzig

Nach monatelangen Diskussionen rund um die Suche nach einem geeigneten Straßennamen konnten sich die Stadtverordneten am Montagabend endlich einigen - jedoch nicht, ohne sich noch einmal in eine Debatte zu vertiefen. Einstimmigkeit war der Entscheidung aber dennoch versagt.

Obgleich die Frist, Namensvorschläge für die neue Straße einzureichen, seit Wochen verstrichen ist, überraschte Dietmar Hummel (FDP) mit dem Vorschlag, dieselbe in "Am Kirstenteich" zu benennen, obwohl dieser Vorschlag im Vorfeld bereits abgelehnt worden war. Auch Linkenpolitikerin Uta Hohlfeld warf überraschend zwei weitere Namensvorschläge in die Waagschale. Sie regte an, die Straße mitten im Kurpark nach Menschen zu benennen, die sich um die Kurortentwicklung verdient gemacht haben. Mit Peter Kiep und Thea Labes benannte Hohlfeld zwei Bad Belziger, die den Namen der Stadt bekannt gemacht haben.

Hohlfeld dazu: "Albert Baurs Verdienste sind unbestritten. Aber wir haben bereits eine nach ihm benannte Sporthalle und die Grabstelle. Das ist genug. Wir sollten die Relationen waren."

Doch der gut gemeinte Vorschlag kam schlicht zu spät, um die Entscheidung noch zu beeinflussen. Bauamtsleiter Christoph Grund verwies darauf, dass auch in diesen Fällen jeweils erst die Einwilligung der Nachfahren einzuholen sei.

Erst im Dezember hatte die Stadt Bad Belzig um genau diese Erlaubnis bei den Nachfahren Albert Baurs nachgesucht. Nachdem die Mitglieder des städtischen Hauptausschusses die Verwaltung diesbezüglich damit beauftragt hatten.

"Mir wird die Diskussion langsam peinlich. Wir fragen die Angehörigen Albert Baurs und benennen die Straße dann doch nicht so", gab Bauamtsleiter Christoph Grund zu bedenken.

Dank eines konstruktiven Vorschlags zur Beruhigung der Gemüter durch Hendrik Hänig (SPD) - er regte an, Hohlfelds Vorschlag für spätere Namensgebungen von Straßen aufzuheben - stimmten die Stadtverordneten mehrheitlich für die Benennung der neuen Straße nach Albert Baur.

Der Lütter Klaus Pomp sah der Entscheidung des Gremiums mit großer Spannung entgegen. Er gehörte unter anderem zu den Kurstädtern, die im Herbst des vergangenen Jahres dem Aufruf der Verwaltung um Einreichung von Namensvorschlägen folgte. Nach Ablauf der Einsendefrist fand sein Vorschlag, die Straße nach Albert Baur zu benennen, jedoch kein Wohlwollen.

Die Ausschussmitglieder favorisierten damals den Straßennamen "Zur alten Ziegelei", der von der Stadtverordnetenversammlung nach einem Einwand von Lübnitz Ortsvorsteherin Birgit Pfeiffer jedoch abgelehnt wurde. Sie argumentierte damals, dass es im 100 Seelendorf bereits den Straßennamen "Zur Ziegelei" gäbe und äußerte die Sorge vor Verwechslungen.

In dieser Situation ergriff der Stadtverordnete Jürgen Gottschalk (CDU) die Gelegenheit beim Schopf und warf Pomps Vorschlag, die Straße nach dem 1886 verstorbenen und in Bad Belzig begrabenen Albert Baurs zu benennen, abermals in die Waagschale.

"Dass sich die Stadtverordneten jetzt doch noch dazu durchgerungen haben, finde ich fantastisch", so Pomp am Tag nach der Entscheidung.