Nach Polizisten-Mord: Neue psychiatrische Begutachtung des Täters

Gegen den 24-Jährigen, der am Dienstag in Müllrose (Oder-Spree) erst seine 79 Jahre alte Großmutter getötet und dann in Oegeln bei Beeskow die beiden Polizisten überfahren hatte, wurde vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) unterdessen die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Er sei in die forensische Klinik nach Brandenburg/Havel gebracht worden, ergänzte Kechichians Kollegin Ricarda Böhme.

Unterdessen hat die Polizeidirektion Ost eine Sonderkommission mit mehr als 50 Mitgliedern zur Aufklärung eingesetzt. Je nach Bedarf können weitere Kräfte angefordert werden, sagte Polizeisprecher Ingo Heese am Donnerstag. Aktuell werden die Tatorte im Haus der getöteten Großmutter in Müllrose sowie in Oegeln nochmals intensiv untersucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Beamten von dem 24-Jährigen mit einer Geschwindigkeit jenseits von Tempo 150 getroffen.