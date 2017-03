Kandidat möchte Brücke bauen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der parteilose Bürgermeisterkandidat Alexander Laesicke spricht sich für den Bau einer neuen Straßenbrücke über die Havel in Höhe der Walther-Bothe-Straße aus. Zuletzt war der Bau einer Querung an dieser Stelle im vergangenen Mai von den Stadtverordneten heiß diskutiert worden. CDU- und SPD-Fraktion befürworten die neue Havelbrücke. Die Verkehrsverbindung sei wichtig, um Ersatz für die Dropebrücke in der Saarlandstraße zu schaffen, die dringend saniert werden muss. Die Grünen lehnen eine Walther-Bothe-Brücke ab, weil der idyllische Grünzug an der Havel durch den Bau zerstört würde. Auch die Planer der Stadtverwaltung sind gegen das Ansinnen, weil die neue Brücke viel Verkehr in ein jetzt verkehrsberuhigten Wohngebiet, in dem sich Schulen, Kitas und das Bürgerzentrum befinden, ziehen würden. Prognosen erwarten 12 000 Autos täglich in der Walther-Bothe-Straße.

Verkehrsberuhigung in der Innenstadt

Alexander Laesicke sieht die Verlängerung der Walther-Bothe-Straße zur Dr.-Heinrich-Byk-Straße auf der anderen Seite der Havel als Teil eines komplett neuen Verkehrskonzeptes für Oranienburg, das er nun vorstellte. Wegen der zu erwartenden Zunahme des Verkehrs in der wachsenden Stadt komme die Brücke eines Tages sowieso, "ob in fünf, 20 oder 50 Jahren", sagte Laesicke. Denn bei einem Bevölkerungszuwachs um 10 000 Einwohner sei mit einem um ein Viertel höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Weil die Bernauer Straße aber kaum mehr Fahrzeuge verkraften würde, will Laesicke den Verkehr der B 273 über die Walther-Bothe-Straße und die André-Pican-Straße umleiten. Die Bernauer Straße (zwischen Lehnitzstraße und Stralsunder Straße) und die Breite Straße (zwischen Nicolaikirche und Schloss) könnten im Gegenzug vom Verkehr befreit und in Fußgängerzonen umgewandelt werden. "Das wiederum wäre eine Aufwertung des Schlossplatzes und der provisorisch als Parkplatz genutzten Fläche gegenüber dem Schloss", findet Laesicke. Er räumt ein, dass die "komplexe Umstrukturierung wahrscheinlich nicht in der nächsten Legislaturperiode des folgenden Bürgermeisters abgeschlossen werden können". Unter anderem würden Lärmschutzmaßnahmen in der Walther-Bothe-Straße sowie ein neuer Tunnel am Bahndamm in der Byk-Straße notwendig.