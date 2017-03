Berliner Spielhallen wollen künftig Gesichter scannen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berliner Spielhallen wollen bei der Einlasskontrolle biometrische Gesichtsscanner einführen und sich dadurch besser von dubiosen Automatencasinos abgrenzen. "Ein Sperrsystem muss lückenlos und bundesweit einheitlich sein", forderte der Vorstandssprecher der Deutschen Automatenwirtschaft, Georg Stecker, am Donnerstag. Die Gesichtsscanner seien in der Hauptstadt aber noch nicht zugelassen. In Nordrhein-Westfalen dagegen habe der Datenschutzbeauftragte sie abgesegnet. Dort und in Baden-Württemberg werden solche Scanner bereits vereinzelt benutzt.