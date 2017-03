Brandenburger Wolf in der Oberpfalz nachgewiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Grafenwöhr (dpa) Ein aus Südbrandenburg stammender Wolf hat es bis in die Oberpfalz in Bayern geschafft. Ein Speziallabor habe zwei verschiedene Wölfe auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab nachgewiesen, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Donnerstag mit. Es hatte die genetische Auswertungen von Proben in Auftrag gegeben.