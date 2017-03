Wegen Sturmböen: Ampelausfall an Frankfurts größter Kreuzung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Autofahrer und Fußgänger ist an Frankfurts größter Kreuzung Vorsicht geboten. Gegen 13 Uhr ließ die Stadt am Platz der Republik beziehungsweise Oderturm die Ampeln ausschalten. Ein Teil der Ampelanlage an der Karl-Marx-Straße wurde durch heftige Sturmböen beschädigt und hängt nun schräg über der Kreuzung. Abhängig von der Witterungsverhältnissen soll die Reparatur am Freitag erfolgen. „Da auf der Kreuzung aus allen Richtungen auch Busse und Straßenbahnen verkehren, werden alle Verkehrsteilnehmer um besondere Aufmerksamkeit gebeten“, teilte die Pressestelle der Stadt mit.