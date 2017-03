Werder Bremen will raus aus der Abstiegszone

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen will sich nach zwei Siegen in Serie gegen Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr) weiter aus der Abstiegszone bewegen. «Wir sind noch mittendrin, aber die Ergebnisse haben gut getan. Wir wollen jetzt so schnell wie möglich dem Ziel Klassenerhalt näherkommen», sagte Werder-Trainer Alexander Nouri am Donnerstag.