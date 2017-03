Wieder mehr als eine Million Übernachtungen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Pünktlich vor dem Start der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin in der kommenden Woche konnte Ines Kias, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Havelland, gute Zahlen verkünden. Auch ein Jahr nach der Bundesgartenschau wurden in der Reiseregion Havelland mehr als eine Million Übernachtungen registriert. Damit gab es 8,6 Prozent mehr Übernachtungen als im Vor-BUGA-Jahr 2014.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556318/

"Die Zahlen stimmen uns sehr positiv", so Ines Kias. "Es ist toll zu spüren, dass unsere Region auch ohne BUGA nicht an ihrer Attraktivität verloren hat. Im Gegenteil, wir erleben den Zuspruch potenzieller Gäste in unserer täglichen Arbeit. Die Nachfragen nach Übernachtungen und Aktivitäten an und um die Havel mit ihren vielen Seen steigen stetig. Somit freuen wir uns, dass die Gästeankünfte auch zunehmen. 385.401 Besucher konnten 2016 verzeichnet werden, 35.005 Gästeankünfte mehr als 2014."

Die Zahlen waren mit Spannung erwartet worden, denn schon im Frühjahr 2016 hatte sich abgezeichnet, dass es ein gutes Jahr für die havelländischen Tourismusanbieter werden würde. Das Landesamt für Statistik ist für die Übernachtungszahlen zuständig. Es registrierte in der Reiseregion Havelland, zu der auch die Städte Brandenburg an der Havel und Werder/Havel zählen, insgesamt 1.048.231 Übernachtungen. Dabei werden nur die Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Gästebetten sowie alle Campingplätze für Urlaubscamping mit zehn und mehr Stellplätzen gewertet. Real dürfte die Zahl also noch erheblich höher liegen, da es auch viele Klein- und Kleinstanbieter von Übernachtungsplätzen im Havelland gibt, die ihre Zahlen nicht melden müssen.

Es entfielen 255.983 Übernachtungen (2014: 244.575) auf Werder/Havel. Die Stadt liegt damit an vorderster Stelle in der ReiseregionDicht gefolgt von Brandenburg an der Havel mit 228.895 Übernachtungen (2014: 191.811). Rathenow konnte sich von 44.926 Übernachtungen im Jahr 2014 auf 49.285 steigern. Dallgow-Döberitz wartet mit 32.267 Übernachtungen auf (2014: 21.788). Und auch in Nauen waren es 2016 insgesamt 37.367 Übernachtungen, 2.432 mehr als im Jahr 2014.

Damit diese Zahlen im laufenden Jahr noch getoppt werden, machen die Touristiker vom 8. bis 12. März wieder Werbung für ihre Angebote auf der ITB. In der Region ansässige Anbieter präsentieren sich in Halle 12, wo unter anderem der Tourismusverband Havelland, pro agro, die Sielmann-Naturlandschaften und die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel (STG) ihren Stand aufbauen werden.

Für Privatbesucher ist die ITB auf dem Berliner Messegelände am 11. und 12. März von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die 26 Hallen sind mit mehr als 10.000 Organisationen und Unternehmen ausgebucht. Das diesjährige Partnerland ist Botswana.