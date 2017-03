Freies WLAN am Schwedter Gauß-Gymnasium

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Schüler können jubeln: An allen weiterführenden Schulen der Uckermark gibt es künftig freies WLAN. Der Landkreis hat die ersten Häuser bereits umgerüstet. Seit dieser Woche können sich auch Nutzer des Schwedter Gauß-Gymnasiums mit einem Passwort jederzeit einloggen. Vor allem in den Pausen wird der kostenlose Service genutzt. Im Unterricht bleiben die Handys meist aus. Viele Lehrer gestatten im Unterricht gezielt Tablets. Der Landkreis finanziert die technische Umrüstung an den Schulen.