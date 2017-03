Schlüssel wieder beim Bürgermeister

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556335/

RCC-Präsident Mario Lienig und das Prinzenpaar, Mirko I. und Madeleine I., gaben am Aschermittwoch den Rathenower Stadtschlüssel an Bürgermeister Ronald Seeger zurück (v. re.).

RCC-Präsident Mario Lienig und das Prinzenpaar, Mirko I. und Madeleine I., gaben am Aschermittwoch den Rathenower Stadtschlüssel an Bürgermeister Ronald Seeger zurück (v. re.). © weber

Mirko Wodtke aus Böhne besuchte bisher immer wieder Prunksitzungen des Rathenower Carnevals Clubs (RCC) und wurde in dieser Session eher zufällig Prinz. Da er keine Prinzessin hatte, suchte er diese auch öffentlich auf dem Weinfest im Herbst. Mit Madeleine Kuckel aus Göttlin fand er dann seine "Lieblichkeit". "Das Prinzenpaar hat als völlige Quereinsteiger einen tollen Job gemacht", lobte RCC-Chef Mario Lienig am Abend des Aschermittwochs zur Rückgabe des Stadtschlüssels an Bürgermeister Ronald Seeger.

Nach Aufgabe seines hoheitlichen Amtes wird Mirko Wodtke in den Elferrat aufgenommen. Damit sind es jetzt wieder genau elf Elferräte. Auch Madeleine Kuckel hat "Blut geleckt" und wird Vereinsmitglied. "Damit hat der RCC jetzt 66 Mitglieder. Wenn wir so zählen wie die Bundesgartenschau ihre Besucher sind wir eher 350", kann Mario Lienig auch am Ende der Session das Scherzen nicht lassen.

Die Aktiven des RCC sind in der zu Ende gegangenen 49. Session nicht nur zu ihren eigenen neun Veranstaltungen aufgetreten, sondern besuchten auch Sitzungen von acht Gastvereinen in der Region. "In diesem Jahr haben wir die Freundschaften zu anderen Karnevalsvereinen besonders gepflegt. Mit dem Rosenmontagsumzug waren wir sogar vier Mal allein in Friesack", so Lienig weiter. "Denn neben dem Umzug am 11.11. zur Schlüsselübernahme am Rathaus, wollen wir am Samstag darauf, 18. November 2017, zu unserer 50. Jubiläumssession einen weiteren großen Umzug mit möglichst vielen Gastvereinen durch unsere Innenstadt organisieren."

Dazu hofft der RCC auch auf die Unterstützung Rathenower Vereine, wie das Rathenower Schalmeienorchester "Optis". Auch Bürgermeister Ronald Seeger lobte die 49. RCC-Session, in der er selbst drei Veranstaltungen besuchte. Auf dessen Unterstützung und die der Stadt hofft der RCC beim Jubiläumsumzug. "Vielleicht können wir ja den Bauhof der Stadt zum Umzug einladen und der fährt als letztes mit der Kehrmaschine hinterher", sagt RCC-Präsident Lienig. "So könnten wir schon mal die Gebühr für die Straßenreinigung nach dem Umzug sparen."

In der 49. Session gestaltete der RCC jede seiner Veranstaltungen etwas anders. Und als Premiere gab es beim RCC die traditionellen Tanzmariechen. Die Gardetänzerinnen und RCC-"Sternchen" Josephine Fischer und Jo-Anne Kadach hatten sich für die 49. Session völlig eigenständig eine Choreografie ausgedacht und einen tollen Tanz aufgeführt. "Zur kommenden Saison wollen wir uns damit bei der Fernsehsitzung "Heut' steppt der Adler' bewerben", sagt Josephine.

Weitere Informationen zum Rathenower Carnevals Club finden sich im Internet auf www.rcc-rathenow.com. Darunter auch schon die Termine für die 50. Session.