230 Mark mit Kartoffelkäfern verdient

Das Dorf war namensgebend für die havelländische Adelsfamilie vonZwei Familien haben nach 1989 zu ihren Wurzeln im Ort und im Nachbarort Nennhausen zurück gefunden. Eine Urkunde aus dem Jahr 1375 nennt Henning von Stechow als Besitzer des Dorfes. Doch bereits im Jahr 1317 wurde ein Ritter Erhard von Stechow urkundlich erwähnt.

Diese Namensnennung stellt die erste schriftliche, wenn auch indirekte Erwähnung des Ortes Stechow dar. Im Jahr 1728 verkaufte Caspar Heinrich von Stechow ein Drittel des Dorfes an die von Bredow. 1928 wurden die sich seitdem getrennt entwickelnden Gutsbezirke mit der Landgemeinde Stechow vereinigt.

Genau 700 Jahre nach der Ersterwähnung Stechows, am 26. Februar, lud der Ortsbeirat als Auftakt zu den 700-Jahr-Feierlichkeiten im Dorf zu einem geschichtlichen Frühschoppen in das Gemeindehaus ein. Zur Organisation des Jubiläums hat sich ein Team aus Ortsbeirat und Vereinsvertretern gebildet. Sie tragen, für alle erkennbar, hellblaue T-Shirts mit dem Ortsnamen auf der Vorderseite, wobei eine Sonne das "o" bildet. "Ein Dorf mit ..." und ein stilisiertes Herz kann man auf der Rückseite lesen.

"Ein Zufall der Überlieferung", nannte Ortsvorsteherin Bianca Eichler die Ersterwähnung Stechows im Jahr 1317. "Das Jubiläum ist Gelegenheit innezuhalten und auf die guten, aber auch die schweren Zeiten der Dorfentwicklung zurückzublicken. Das Heimatgefühl und die Identifikation der Einwohner mit dem Dorf sind groß und die Dorfgemeinschaft ist lebendig."

Das zeigte sich auch an der regen Teilnahme am Frühschoppen, bei dem kein Platz im Gemeindesaal mehr frei war. Während der Veranstaltung berichteten Wolfgang Wegwert, Ehrenfried Büttner, Karl-Heinz Heinemann, Manfred Kevel und Gerhard Wernicke als älteste Stechower, die noch die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die ersten Jahre danach miterlebt haben, aus ihren Erinnerungen.

Brigitte Rühle und Irmgard Dahms konnten dem Frühschoppen nicht persönlich beiwohnen. Karl-Heinz Hartmann ist mit 89 Jahren der älteste unter ihnen. "In Stechow selbst gab es kaum Kämpfe. In Ferchesar stand noch eine Flakbatterie. So wurde lediglich eine große Scheune zerstört. Aber auch die Bockwindmühle zerschossen, die dadurch niederbrannte", erinnerte sich Gerhard Wernicke an die letzten Kriegstage 1945. "Mit Ende des Krieges beherbergte Stechow rund 360 Flüchtlinge, so dass sich die Einwohnerzahl des Ortes fast verdoppelte."

In Vorbereitung des Dorfjubiläums hat das Ehepaar Anita und Peter Vogt die Anfang der 1990er Jahre im Rahmen einer ABM entstandene Dorfchronik von Ute Bernauer ergänzt und zu einem Buch zusammengefasst. Die "Ortschronik von Stechow" ist seit Ende November 2016 für 20 Euro erhältlich. "Beim Lesen fand ich die kleinen Anekdoten am interessantesten", so Bianca Eichler, die das Ehepaar Vogt für ihr Engagement im Namen des Ortsbeirats mit einem Besuch der Dresdener Semperoper ausgezeichnet hat.

Wolfgang Wegwerth, 1991 bis 2014 Bürgermeister und Ortsvorsteher Stechows, erzählte eine kleine Geschichte, die zum Schmunzeln anregte: "Nach 1945 konnte man anfangs viel Geld verdienen, indem man Kartoffelkäfer sammelte und ablieferte. Zunächst gab es drei Pfennige pro Tier. Als die Plage größer wurde, waren es dann nur noch ein, später ein halber Pfennig Prämie. Ich selbst habe 230 Mark damit verdient."