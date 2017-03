Rideplatz: erster praktischer Schritt getan

artikel-ansicht/dg/0/

Rund 40 Helfer halfen am vorigen Wochenende dabei, den ehemaligen Reitplatz am Körgraben von Gestrüpp und Baumschnitt zu befreien.

Mit der Auswahl Rathenows als eine von zwei deutschen Modellstädten durch die Stiftung "Lebendige Stadt" in Hamburg und den Deutschen Olympischen Sportbund zur Umsetzung eines Projekts zur innerstädtischen Förderung sportlicher Projekte und mit in diesem Zusammenhang ausgelobte Fördermittel wurde mit der "Kick Off"-Veranstaltung am 21. Februar im Kulturzentrum der Startschuss gegeben, den Reitplatz nun doch als Sport- und Freizeitanlage für alle Rathenower umzugestalten. An diesem Tag wurde auch zu einem ersten Frühjahrsputz auf dem Reitplatz aufgerufen. Dieser erfolgte am vorigen Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Bereits eine halbe Stunde zuvor packten an diesem Tag, bei sonnigem Wetter, die ersten Helfer auf dem künftigen "Rideplatz Rathenow" an. Unter der Woche hatte der Bauhof der Stadt die Bäume auf dem Gelände beschnitten. Die dünneren Äste wurden zu einer, den Platz begrenzenden, natürlichen Hecke verarbeitet. Stammabschnitte wurden als künftiges Feuerholz der geplanten Feuerstelle aufgestapelt. "Zur Kick-Off-Veranstaltung hatten wir noch einen Maurer gesucht, um die Feuerstelle zu befestigen. Einer der Helfer ist Maurer-Lehrling", sagte Jens Hubald, Stadtplaner und Mitglied der Steuerungsgruppe für den "Rideplatz". "Als künftige Feuerstelle werden wir einen der noch vorhandenen ehemaligen Wassergräben des Reitplatzes nutzen."

Rund 40 junge Helfer kamen zum Frühjahrsputz. Unter ihnen waren Mitglieder der Wasserrettung des Rathenower Ortsverbands des Arbeiter-Samariter-Bundes. ASB-Geschäftsführer Claus Witting sorgte an dem Tag für erfrischende und heiße Getränke. Auch Mitglieder des Seniorenrats unterstützten die Aktion. Der Stadtverordnete Jean-Luc Meier brachte zwei junge Asylbewerber, die er betreut, als Helfer mit. Bei der Müllsammlung kamen insgesamt sechs große Säcke zusammen, die der Bauhof der Stadt am Montagmorgen abholte. Der gesamte Baumschnitt konnte zur Hecke oder zu Feuerholz verarbeitet werden.

Voraussichtlich für den 22. April ist ein erneuter Arbeitseinsatz auf dem "Rideplatz" geplant.