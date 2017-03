Campusschüler auf Rang zwei

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen/Falkensee (MOZ) Die chinesische Organisation von Odyssey of the Mind hat zu den diesjährigen nationalen Ausscheidungen in Shanghai zwei deutsche Mannschaften eingeladen, darunter eine vom Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen. Über 450 Mannschaften aus der Volksrepublik traten an, um bei dem Kreativwettbewerb ihre Lösungen in Form eines achtminütigen Theaterstücks zu präsentieren. Das vierköpfige Team aus Nauen konnte sich gegen zahlreiche chinesische Teilnehmer durchsetzen und belegte einen hervorragenden zweiten Platz.