Beratung zur Trebatscher Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Trebatsch (MOZ) Wie es weitergeht mit der Turnhalle in Trebatsch, wird eine Beratung am kommenden Dienstag zeigen. Die Nutzung der Halle war nach der Gemeindevertretersitzung Ende Januar "ab sofort" untersagt worden. "Ich muss an der Entscheidung festhalten", sagte Tauches Bürgermeister Gerd Mai auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag. "Der derzeitige Zustand der Halle schließt eine öffentliche Nutzung wegen baulicher Mängel aus", erklärte er.