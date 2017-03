Die Badeanstalt wird fit gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556344/

"Der Zaun ist kaputt. Den werden wir neu machen", so Ortsvorsteherin Heidemarie Ahlers (SPD). Dazu kommt die Wiese, die wegen Totholz und der Vielzahl an Maulwurfshügeln auch nicht mehr aktuellen Ansprüchen genügt. Diese soll laut Ahlers geschleppt werden. Um langfristig die Attraktivität der Anlage zu erhöhen, ist zudem geplant, ein oder mehrere Spielzeuge anzuschaffen, die auf dem Rasen aufgestellt werden sollen.

Da dabei aber viele Vorschriften zu beachten sind, geht Ahlers nicht davon aus, dass die Spielzeuge noch vor Beginn der Badesaison, die ja bereits im Mai beginnt, aufgestellt werden können. Denn die Vorschläge, auf die sich der Ortsbeirat in der kommenden Woche einigen wird, müssen erst noch mit der Verwaltung abgestimmt werden. "Wir müssen dann auch erst einmal eine Zeichnung anfertigen und angeben, wo was hinkommen soll", sagt Alt Ruppins Ortsvorsteherin. Die anderen Arbeiten sollen aber so schnell wie möglich angegangen werden. Unterstützung erhofft sich Ahlers dabei auch von der Jugendfeuerwehr. Denn diese möchte für das Jubiläum, das am 30. April mit einem Fest für alle Alt Ruppiner gefeiert werden soll, eine Finanzspritze vom Ortsbeirat haben.

Neben der Wiese und dem Zaun macht der Ortsvorsteherin auch das Ufer der Badeanstalt Sorgen. "Mittlerweile wächst dort immer mehr Schilf. Inzwischen ist das schon ein richtig großer Bereich", beklagt Ahlers. Die notwendige Genehmigung von der Naturschutzbehörde des Kreises zum Schnitt des Schilfes zu bekommen, sei nicht einfach gewesen. Sie liege jedoch nun vor.

Die Badeanstalt ist seit vielen Jahren ein Streitpunkt zwischen dem Ortsteil und der Stadtverwaltung. Letztere hatte sogar bestritten, dass es sich bei der Anlage überhaupt jemals um eine ordentliche Badestelle gehandelt habe. Und das, obwohl auf historischen Postkarten sogar das Bad extra beworben worden war. Allerdings hatten sich die Alt Ruppiner immer wieder geschlossen hinter die Forderung gestellt, die Badeanstalt müsse erneuert werden.