Heimspiel im Museum

Neuruppin (zig) Das Museum Neuruppin war im November vergangenen Jahres einer von sechs gleichberechtigten Gewinnern beim Preis "Auszeichnung guter Bauten in Brandenburg" des Bunds Deutscher Architekten (BDA). Bewerbungen gab es aber wesentlich mehr. Wie diese aussahen, davon können sich Besucher des Museums nun vier Wochen lang ein Bild machen. Denn dort wird am Sonntag um 12 Uhr die gleichnamige Wanderausstellung zu dem Preis des BDA gezeigt. Auf insgesamt 36 Aufstellern werden Bauten vorgestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Denn vor allem ging es darum, dass sie zwischen 2012 und 2016 fertiggestellt wurden. So finden sich unter den Einsendungen ebenso die sanierte Eisenbahnersiedlung Elstal in Wustermark wie die Kita Wunderland in Wittstock, die Denkfabrik von SAP in Potsdam, das Landhaus Gerswalde in der Uckermark oder die Antivilla in Potsdam-Krampnitz. Der Preis wird seit 2004 alle vier Jahre vom Landesverband des BDA vergeben.